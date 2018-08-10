Политика / Власть
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Президент разъяснит пенсионную реформу

Владимир Путин будет активнее разъяснять пенсионную реформу россиянам

Но положительный эффект от его личного участия пока не гарантирован
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Президент Владимир Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и региональный чиновник, знакомый с ходом обсуждения реформы. По их словам, еще до второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста (оно пройдет не ранее конца сентября) можно ожидать несколько высказываний Путина по этой теме на разных площадках.

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