Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе

Как бы он к ней ни относился, без жесткого варианта повышение пенсий на 1000 рублей невозможно

Денег на повышение пенсий властям не найти без повышения возраста, даже если это не нравится президенту Владимиру Путину Сергей Николаев / ТАСС

В пятницу президент России Владимир Путин наконец-то нарушил свое затянувшееся молчание по поводу повышения пенсионного возраста. Вопрос «чувствительный», сказал он, и ни один из предложенных вариантов ему не нравится, но нужно думать «о перспективе». Окончательные параметры реформы, по его словам, станут понятны после дискуссии: надо опираться на экономические оценки.

Вмешательство Путина считалось шансом на урегулирование пенсионного кризиса, говорит политолог Михаил Виноградов: ждали, что президент выскажется в конце августа – начале сентября, и «досрочная» реакция стала сенсацией. Но слова президента противоречивы: он одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно избежать и что этого избежать нельзя, замечает политолог Аббас Галлямов.

Получить пояснения представителя президента Дмитрия Пескова не удалось – он в отпуске. Но опрошенные «Ведомостями» чиновники и эксперты солидарны: трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит. Из слов президента следует, что он поддержал правительство, считает сотрудник аппарата Белого дома, да и принятие законопроекта в первом чтении говорит о том, что реформа пока будет идти по правительственному варианту.

Реформу смягчат – так положено по жанру, но сейчас обсуждаются только незначительные послабления: сохранение пенсионного возраста матерям с 3–4 детьми, снижение на пару лет стажа, дающего право выйти на пенсию на два года раньше (предлагается 45 и 40 лет для мужчин и женщин соответственно), говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве. Судя по всему, закон примут с небольшими смягчениями, о которых пойдет торг с Минфином, считает еще один чиновник. Более серьезных послаблений Минфин не захочет, поскольку в таком случае бюджет может не потянуть уже обещанную прибавку к пенсии в 1000 руб., продолжает он: это возможно только при жестком варианте реформы. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 руб. ежегодно будет обеспечена как раз при поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно начиная с 2019 г., подтвердил представитель Минтруда.

В правительстве более мягкий вариант реформы пока не обсуждается, говорит федеральный чиновник. Свою версию законопроекта правительство внесло, лаконична представитель премьера Наталья Тимакова. Представитель социального вице-премьера Татьяны Голиковой не ответил в выходные на вопросы «Ведомостей», а Минфина – переадресовал к Минтруду.

Увеличивать пенсии на 1000 руб. ежегодно обещал премьер Дмитрий Медведев. По словам министра труда Максима Топилина, в последние годы пенсии индексировались менее чем на 500 руб., а при повышении возраста средняя пенсия к 2024 г. достигнет 20 000 руб. (цитата по Reuters).

По данным Росстата, в 2017 г. средняя назначенная пенсия составила 13 304 руб., или 34% от начисленной зарплаты.

Даже при предложенных правительством параметрах реформы для индексации пенсий на 1000 руб. придется увеличивать пенсионный трансферт из федерального бюджета в 2019–2020 гг., замечает эксперт, участвующий в обсуждении реформы. Во внесенных Минфином в Госдуму «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг.» трансферт на обязательное пенсионное страхование в следующем году увеличен до 1,106 трлн руб. с запланированных ранее 641 млрд руб. Но указывается, что министерство «перераспределило средства» между трансфертами, поэтому на сколько реально увеличатся вливания в ПФР, пока сказать сложно.

Эффект от реформы для бюджета будет снижен всплеском обращений за пенсиями по инвалидности, предупреждает чиновник, знакомый с обсуждением реформы. Правительство такого всплеска не ждет, отмечает представитель Минтруда: в предпенсионном и раннем пенсионном возрасте доля инвалидов лишь начинает расти, а значительно увеличивается уже среди людей 70 лет и старше. Но, как правило, после принятия законов, влияющих на социальную защиту, доля инвалидов пенсионного возраста возрастает, указывали эксперты РАНХиГС.

Из-за того что четверть населения России – пенсионеры, сложно гарантировать им высокий уровень жизни, писали экономисты Альфа-банка: годовые расходы Пенсионного фонда – примерно 8% ВВП, как и в среднем по миру, но пенсионные доходы россиян составляют всего 34% от допенсионных против 54% в мире. Прибавка обеспечит пенсионерам рост реальных доходов приблизительно на 3,5% – «чувствительно, но не кардинально», замечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Зато оказаться за чертой бедности могут несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, считает она: если не принять дополнительных мер, например увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 000 человек в год.

Агрессивно повышать пенсии сегодняшним пенсионерам за счет повышения возраста не самое рациональное решение, хотя, возможно, это и единственный понятный населению аргумент в пользу реформы, полагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Все-таки основные пострадавшие от повышения – те, кого оно непосредственно затронет, их и нужно в первую очередь поощрять, продолжает он.

Ситуация после заявления Путина сложилась двусмысленная, говорит Виноградов: накал страстей не снят, элиты дезориентированы, ни сторонники, ни противники пенсионной реформы не усилили свои позиции. В любом случае заявление Путина подстегнет рост протестных настроений, считает Галлямов: люди почувствуют, что судьба реформы еще не решена, борьба имеет смысл. Властям будет сложнее мобилизовать лидеров общественного мнения в поддержку реформы, продолжает он, те смогут отказываться со словами: «Я согласен с президентом, и реформа мне тоже не нравится».

В подготовке статьи участвовали Ольга Чуракова, Елена Мухаметшина, Елизавета Базанова