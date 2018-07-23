Как соединить сторонников президента с противниками пенсионной реформы

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Обет молчания Владимира Путина прерван: в пятницу, уже после того, как Госдума силами «Единой России» приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, а социологи зафиксировали высокий уровень неприятия идеи, президент наконец высказался по главному вопросу. Но надеждам на то, что Путин отринет идею правительства и выскажется за отмену повышения, не суждено было сбыться: президент идею пусть и осторожно, но поддержал, дав понять, что можно обсуждать только детали, но не саму реформу.

Обещания все детально обсудить и взвесить, прежде чем принять окончательное решение, должны выполнить роль анестезии, как и обстановка, в которой было сделано заявление (правительство объявило о повышении в день открытия чемпионата мира по футболу, Путин одобрил ее на встрече с волонтерами чемпионата: эффект праздника продолжает работать). Одновременно Путин привел аргументы, которые должны дать понять населению, что вообще-то решение о повышении неизбежно, так как безальтернативно: демографическая нагрузка растет, пенсионная система дефицитна – и если ничего не менять, то «либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды», а значит, повышать пенсии будет нельзя и пенсионеры будут пополнять ряды бедных. Это никому не нравится – ни президенту, ни правительству, ни населению, – но критиковать решение могут только те, кто «пиарятся», резюмировал президент.