От редакции
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Новое пенсионное большинство

Как соединить сторонников президента с противниками пенсионной реформы

Высказывание Путина на тему повышения пенсионного возраста — это попытка сформировать новое большинство
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Обет молчания Владимира Путина прерван: в пятницу, уже после того, как Госдума силами «Единой России» приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, а социологи зафиксировали высокий уровень неприятия идеи, президент наконец высказался по главному вопросу. Но надеждам на то, что Путин отринет идею правительства и выскажется за отмену повышения, не суждено было сбыться: президент идею пусть и осторожно, но поддержал, дав понять, что можно обсуждать только детали, но не саму реформу.

Обещания все детально обсудить и взвесить, прежде чем принять окончательное решение, должны выполнить роль анестезии, как и обстановка, в которой было сделано заявление (правительство объявило о повышении в день открытия чемпионата мира по футболу, Путин одобрил ее на встрече с волонтерами чемпионата: эффект праздника продолжает работать). Одновременно Путин привел аргументы, которые должны дать понять населению, что вообще-то решение о повышении неизбежно, так как безальтернативно: демографическая нагрузка растет, пенсионная система дефицитна – и если ничего не менять, то «либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды», а значит, повышать пенсии будет нельзя и пенсионеры будут пополнять ряды бедных. Это никому не нравится – ни президенту, ни правительству, ни населению, – но критиковать решение могут только те, кто «пиарятся», резюмировал президент.

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Комментарии  ()
Zhabua
03:45 23.07.2018
Путинское большинство это электоральный миф. Оно ситуативно. Что же до пенсионной реформы, то он, Путин, переубеждает только тех, кому до пенсии далеко, но чьи родственники - люди предпенсионного возраста. Молодых, не живущих в многопоколенных семьях, убеждать не надо - слишком низок уровень эмпатии. Это относится и к тем, кто уже успел выскочить на пенсию. Самый высокооплачиваемый телепроповедник мировой истории, по сравнению с которым Офра Уинфри - начинающая инженю, лениво отрабатывает свой гонорар. Властям надо с ходу сбить первую волну оппозиционных настроений, не допустить эскалации протестов. Все остальное, в их понимании, приложится.
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