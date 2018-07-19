Как новый пенсионный возраст испортил россиянам настроение

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Футбольный карнавал, на месяц пришедший в Россию, не переломил социальный пессимизм россиян. К концу июня, когда чемпионат мира был в самом разгаре, в стране в целом ухудшились настроения и ожидания людей, показали опросы «Левада-центра». Негатив копится не только у пенсионеров, но и у молодых, при этом скепсис, свойственный людям в старшем возрасте, испытывают сегодня и 30-летние, которые не видят позитивных перспектив для себя и страны.

Индекс социального настроения россиян, рассчитываемый «Левада-центром» на основе ответов на 12 вопросов, в июне по сравнению с февралем 2018 г. снизился сразу на 10%. Все четыре составляющие индекса показывают резко отрицательную динамику: оценка текущего личного положения упала на 10%, ситуации в стране в целом – на 12%, ожидания на будущее своих семей и страны – на 12%, оценка действий властей – на 18% (у каждого параметра свой вес в индексе, поэтому они ему не равны). Настроения респондентов в целом находятся близко к области, где негативные оценки происходящего пока не преобладают, за исключением ожиданий на будущее, но гораздо важнее, в какую сторону они двигаются.