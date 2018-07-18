Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Прощание с патернализмом

Прощание с патернализмом

Даже период застоев – это время важной трансформации, напоминает политолог Дмитрий Травин
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Судя по тому, что российские власти вместо налоговой реформы, стимулирующей развитие бизнеса, идут на повышение НДС, они намерены и дальше длить наш экономический застой. Задачи затыкания дыр оказываются важнее задач развития.

В принципе, многие ждали чего-то подобного. Коллеги уже неоднократно весьма критически оценивали перспективы российской экономики, и к этой грустной картине трудно добавить еще какой-нибудь важный штрих. Пессимизм доминирует и часто захватывает даже те сферы, где оснований для него не так уж много. В частности, полагают, что если наше общество не способно переменить власть, ввергнувшую страну в состояние стагнации, то, значит, оно в принципе не способно на развитие.

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Комментарии  ()
Funky_Monk
08:24 18.07.2018
"..когда откроется окно политических возможностей (как открылось оно в горбачевскую перестройку), формирующиеся нынче навыки окажутся чрезвычайно важными для становления новой России." Небесспорная точка зрения, и противоречие заложено в самом приведённом в процитированной выше фразе примере. Уж казалось бы, сколько навыков выживания и приспособляемости к внезапно и радикально изменившимся обстоятельствам должны были привить людям 90-е гг. Однако при первой же возможности большинство из них вновь с готовностью восприняли патернализм. И трудно их в этом упрекнуть. Так что, мне кажется, изложенный в статье взгляд очень одномерный.
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