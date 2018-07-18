Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Прощание с патернализмом
Прощание с патернализмом
Даже период застоев – это время важной трансформации, напоминает политолог Дмитрий Травин
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Российское общество понемногу привыкает рассчитывать на себя, а не на государство
Евгений Разумный / Ведомости
Судя по тому, что российские власти вместо налоговой реформы, стимулирующей развитие бизнеса, идут на повышение НДС, они намерены и дальше длить наш экономический застой. Задачи затыкания дыр оказываются важнее задач развития.
В принципе, многие ждали чего-то подобного. Коллеги уже неоднократно весьма критически оценивали перспективы российской экономики, и к этой грустной картине трудно добавить еще какой-нибудь важный штрих. Пессимизм доминирует и часто захватывает даже те сферы, где оснований для него не так уж много. В частности, полагают, что если наше общество не способно переменить власть, ввергнувшую страну в состояние стагнации, то, значит, оно в принципе не способно на развитие.
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