Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Прощание с патернализмом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Российское общество понемногу привыкает рассчитывать на себя, а не на государство Евгений Разумный / Ведомости

Судя по тому, что российские власти вместо налоговой реформы, стимулирующей развитие бизнеса, идут на повышение НДС, они намерены и дальше длить наш экономический застой. Задачи затыкания дыр оказываются важнее задач развития.

В принципе, многие ждали чего-то подобного. Коллеги уже неоднократно весьма критически оценивали перспективы российской экономики, и к этой грустной картине трудно добавить еще какой-нибудь важный штрих. Пессимизм доминирует и часто захватывает даже те сферы, где оснований для него не так уж много. В частности, полагают, что если наше общество не способно переменить власть, ввергнувшую страну в состояние стагнации, то, значит, оно в принципе не способно на развитие.