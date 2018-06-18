Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Почему популярен «бунт на коленях»

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Что в голове у коленопреклоненного народа, мы не знаем

Есть уже несколько случаев, когда люди встают на колени перед Владимиром Путиным, чтобы президент помог решить какую-то их проблему. Затем они делают видеозапись своего обращения и выкладывают в сеть. Даже во время прямой линии 7 июня промелькнул на экране один коленопреклоненный россиянин.

Комментарии к этому в социальных сетях однотипны и всегда однозначны: рабский народ... покорный... не размышляющий... и абсолютно безнадежный для развития. Более того, подобные комментарии все чаще появляются у нас не только в отношении коленопреклоненных сограждан, но и в отношении сограждан в целом. Небольшая мыслящая часть общества разочаровывается в огромной немыслящей. В той, что хочет патернализма властей и не готова самостоятельно развивать Россию.