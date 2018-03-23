Когда кончается терпение

Власть и общество все чаще вступают в столкновения, которые в действительности стоит считать неконтролируемым экспериментом по нащупыванию болевого порога, переход через который грозит запустить разрушительную реакцию с непредсказуемыми последствиями.

В Волоколамске таким болевым порогом оказалось здоровье детей. В среду почти шесть десятков детей из Волоколамска обратились в местную больницу с признаками отравления газом, который выделяет мусорный полигон «Ядрово» по соседству с городом. Жители Волоколамска уже несколько раз выходили на митинги, требуя закрытия полигона, который отравляет воздух в городе. Отравление же детей не только спонтанно вывело людей на улицу, но и спровоцировало физическое столкновение горожан с властями: главу района Евгения Гаврилова рассерженные горожане несколько раз ударили, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева забросали снежками. Представители власти явно недооценили настроения и решительность жителей Волоколамска, выйдя к ним с дежурными фразами о планах ограничить использование свалки и предложением отправить отравившихся детей на отдых подальше от города.

В Москве таким болевым порогом оказалось достоинство журналистов. В среду комиссия по этике Госдумы, не рассмотрев по существу обвинения в домогательствах, которые несколько журналистов предъявили депутату Леониду Слуцкому, не нашла в его действиях ничего предосудительного. В ответ редакции два десятка СМИ заявили о прекращении или ограничении контактов с депутатом Слуцким, членами комиссии по этике или всей Госдумой и потребовали провести полноценное разбирательство. Госдума немедленно аннулировала аккредитации нескольких журналистов.

СМИ, возмутившиеся решением комиссии по этике, непохожи друг на друга. Волоколамск похож на другие города области высоким уровнем поддержки Владимира Путина – 70% (но при рекордно низкой явке – 44% при средней по области – 64%). Причины конфликтов разнятся, их результаты сложно сопоставить по масштабу и последствиям. Но оба случая роднит то, что и там и тут конфликты дошли до некой не обозначенной явно черты, за которой дежурные слова утрачивают какой-либо смысл, а власть – неприкосновенность. Здоровье детей и человеческое достоинство – это простые и общие для множества людей ценности. Случаев явного и даже демонстративного пренебрежения ими и до сих пор было множество, но никто не может сказать, когда граница терпения и смирения может быть пройдена, никто не может сказать, в какой момент и где именно будет нащупан очередной такой болевой порог. 50 с лишним лет назад, в июне 1962 г., директор Новочеркасского электровозостроительного завода Борис Курочкин, предложивший недовольным снижением расценок рабочим заменить пирожки с мясом пирожками с ливером, спровоцировал стихийное восстание.