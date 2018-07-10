Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Когда страна сбивается с верного пути

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Первый вопрос, который задается людям, попавшим в выборку «Левада-центра», – это вопрос о том, движется ли страна в правильном направлении или мы идем по неверному пути. Вопрос задается много лет подряд. Бывали времена, например к концу ельцинского президентства, когда большинство из месяца в месяц сигналило: не туда идем!

Появление Владимира Путина это большинство восприняло как возвращение на верную дорогу. За годы его правления всего несколько раз бывало так, что одобряющие его курс оказывались в меньшинстве.