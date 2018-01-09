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Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Дежурный оптимизм на фоне кризиса

Чего ждут россияне от 2018 г.

Соцопросы показывают осторожный оптимизм на фоне привычки к кризису
Алексей Левинсон

Судя по ответам россиян в декабрьских опросах «Левада-центра» об ожиданиях на 2018 г., публика настроена достаточно оптимистично.

Есть привычный скепсис насчет действий правительства. Как обычно, более половины россиян (а среди руководителей почти две трети) не ждут от правительства, что оно в течение ближайшего года сможет улучшить положение в стране. Материальное положение их семей, считает большинство, за предстоящий год не изменится. Впрочем, среди богатых почти треть ждут улучшения своего благосостояния.

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