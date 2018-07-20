Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

По словам президента, ему не нравится реформа, но нужно думать о перспективе

Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о повышении пенсионного возраста Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом он заявил на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу в Калининграде.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — сказал Путин.

По словам президента, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Путин. В правительстве тоже мало людей, которым нравится пенсионная реформа, добавил он.

При повышении пенсионного возраста правительству нужно опираться на экономические оценки, заявил президент. Он добавил, что окончательного решения по пенсионной реформе пока нет, ее параметры будут определены после дискуссии.

Президент напомнил, что решение о действующем сейчас пенсионном возрасте (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) было принято в 1956 г., когда средняя продолжительность жизни была 67 лет. В 1995 г. правительство вернулось к рассмотрению этого вопроса, но пришло к выводу, что повышать пенсионный возраст нужно, но только во втором десятилетии XXI века, рассказал Путин.

«Сейчас 2018 г., и мы — "благодарные" потомки — теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету можно вообще ничего не делать в течение 5-10 лет, нам хватит возможностей поддерживать пенсионную систему, но что будет происходит в среднесрочной перспективе?» — сказал президент.

Путин отметил, что на пять пенсионеров в России приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет». Проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан, заключил президент.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» высказались 104. Инициативу поддержала только «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проголосовали против. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.

Путин в пятницу прибыл в Калининград на заседание совета по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018». На нем планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира по футболу и дальнейшее использование стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста