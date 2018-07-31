Пенсионная реформа нарушает общественный договор

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Самое опасное для государства в истории с пенсиями заключается в том, что теперь доверять ему будет гораздо сложнее. Особенно в вопросах, где речь идет о многолетнем социальном контракте. Ведь чувствительность темы пенсий связана с тем, что эту услугу ты получишь через много лет, а зачастую и десятилетий. И если постоянно менять правила игры, как вы можете быть уверены, что новые условия действительно окончательные?

Поэтому главное даже не в том, что подняли возраст выхода на пенсию, а в том, что опять поменяли всю схему. И сделали это не первый раз. Вспомнить хотя бы многолетнюю заморозку накопительной части пенсий. Которую теперь, кстати, хотят поменять на индивидуальный пенсионный капитал.