Акции против пенсионной реформы планируются более чем в 80 городах

В России начались акции против пенсионной реформы, о проведении которых объявил оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями. Акции прошли уже в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске. Во Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре перед началом акций были задержаны активисты штабов Навального. В Хабаровске власти не согласовали акцию по маршруту, который предлагали активисты, и согласовали в другом месте. Однако организаторы все равно провели акцию там, где они изначально планировали. В итоге «МБХ-медиа» сообщило о задержании 10 человек в Хабаровске. Во Владивостоке по разным данным на акцию пришли от 120 до 1000 человек.

Соратник Навального Леонид Волков не ответил на вопрос «Ведомостей», в каком количестве городов акции согласованы. В группе «Команда Навального» в социальной сети «В контакте» указано, что акции планируются более чем в 80 городах.

В Москве акция пройдет на Пушкинской площади, в Санкт-Петербурге – на площади Ленина. Обе акции не согласованы. Власти Москвы сразу отказались согласовывать акцию, не предложив альтернативного места, поскольку сочли, что Навальный планирует агитацию. Навальный, объявляя об акции, заявил, что специально проводит ее в единый день голосования. Позже он призвал не голосовать на выборах за тех, кто поддержал пенсионную реформу. Сегодня в Москве проходят выборы мэра, а на Тверской планируют отмечать День города. Тверская перекрыта от пересечения с Моховой до пересечения с Бульварным кольцом. В Санкт-Петербурге активистам сначала согласовали митинг на площади Ленина, однако позже отозвали согласование, сославшись на то, что на площади произошел прорыв трубы. Сторонникам Навального предложили перенести акцию в Удельный парк, однако они отказались.

Алексей Навальный не примет участие в акции, поскольку отбывает 30 суток административного ареста за «Забастовку избирателей», которая прошла 28 января. Перед 9 сентября во многих городах стали задерживать сторонников Навального, которые участвовали в организации акций. В Москве в пятницу были задержаны восемь человек, которые находились в московском штабе политика, однако позже их отпустили. В субботу были задержаны сотрудник ФБК Георгий Албуров и экономист Владимир Милов, в воскресенье – юрист ФБК Любовь Соболь. На Албурова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения или организации публичного мероприятия. Задержания сторонников Навального были в Якутске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Ставрополе, Казани, Тамбове, Кемерове, Томске, Белгороде, Омске. В Краснодаре, Красноярске, Томске, Ставрополе, Тамбове сотрудники штабов были арестованы на срок от 5 до 25 суток за нарушение правил проведения и организации публичных мероприятий. В Челябинске на сторонника Навального завели уголовное дело о призывах к беспорядкам, у него в квартире прошли обыски, об этом писал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.