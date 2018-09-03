Социологи не исключают проведения второго тура на губернаторских выборах в трех регионах

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Есть две составляющие снижения рейтинга единороссов – окончание «медового периода» у нового срока Путина и реакция общества на пенсионную реформу Владимир Смирнов/ТАСС

В трех регионах не исключено проведение второго тура на губернаторских выборах 9 сентября. Об этом заявил ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман в понедельник на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По словам социолога, в первую очередь речь идет о Хакасии, но вероятность второго тура существует также во Владимирской области и Хабаровском крае. К таким выводам он пришел на основе опросов, которые проводил ФОМ. Во всех трех регионах на новый срок баллотируются действующие губернаторы — соответственно Виктор Зимин, Светлана Орлова и Вячеслав Шпорт.

Опрос ФОМ Инициативный опрос проведен 27-31 августа 2018 г. в Ростовской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Владимирской областях, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае. В Забайкальском крае 800 респондентов, статистическая погрешность не превышает 4,6%. В остальных семи регионах по 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 4,2%. Метод опроса — личное интервью

В Хакасии очень большой процент затруднившихся ответить на вопрос, за кого они будут голосовать 9 сентября, - 47%, пояснил Кертман: «Поэтому есть некоторая вероятность второго тура во Владимирской области и Хабаровском крае и есть полная неопределенность в Хакасии». Если дело дойдет до второго тура, то во Владимирской области и Хабаровском крае преимущество кандидатов от власти велико, а вот у Зимина ситуация плохая, сказал Кертман. Ранее о возможности второго тура в Хакасии «Ведомостям» говорили два собеседника, близкие к администрации президента.

Кертман также сообщил, что ФОМ зафиксировал у «Единой России» показатели ниже обычных. Средний рейтинг партии по восьми регионам, где проводилось исследование, - 31,1%. Наиболее непредсказуемые выборы в законодательное собрание, по мнению социолога, будут в Забайкальском крае, где «Единую Россию» поддерживает 31% опрошенных, а ЛДПР — 21% при всего 7% затруднившихся ответить.