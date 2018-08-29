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Политика / Демократия

Россиянам политическая конкуренция не нужна

Фонд развития гражданского общества рассортировал выборы губернаторов по уровню предсказуемости
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Отсутствие конкуренции на выборах губернаторов предопределено: люди выбирают назначенцев президента, у оппозиции нет достойных кандидатов, а выборы не востребованы избирателями. Об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Большинство выборов в 2012–2017 гг. проходили по доминантному сценарию, когда победители были известны заранее, и только в 10 из 76 регионов результаты кандидатов власти оказались ниже ожидаемых. А в 2015 г. в Иркутской области коммунист Сергей Левченко даже победил врио губернатора, единоросса Сергея Ерощенко.

Сомнительные выборы

В 2018 г. по доминантному сценарию проходят все выборы губернаторов, констатируют эксперты, но конкурентность минимизируют не только злоупотребления муниципальным фильтром. Превосходство кандидатов власти задается, например, авторитетом президента, который, назначая врио губернаторов, по сути, выдвигает их на выборы. А системная оппозиция не располагает кадрами, которые могли бы убеждать региональные элиты. Более того, конкурентность на выборах зачастую не востребована избирателем, уверяют эксперты: люди относятся к выборам формально, отсюда и такая низкая явка. А редкие конкурентные сценарии связаны с не погашенными вовремя внутрирегиональными конфликтами, и за шесть лет стало ясно, что «искусственное стимулирование конкуренции бессмысленно и даже деструктивно».

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