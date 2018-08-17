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ВЦИОМ обнаружил конкуренцию за второе место на выборах мэра Москвы

За второе место на выборах мэра Москвы будут бороться представители ЛДПР и КПРФ Михаил Дегтярев (11,1%) и Вадим Кумин (10,1%). Это следует из данных опроса ВЦИОМ, о которых сообщает «Коммерсантъ». Результат действующего мэра Сергея Собянина на предстоящих выборах может составить 65,5%, уверены социологи.

На прошлых выборах в 2013 г. Собянин победил, набрав 51,37% голосов, а второе место занял оппозиционер Алексей Навальный – 27,24%. Официальная явка составила тогда 32,03%. Сейчас социологи прогнозируют ее на уровне 32,03%, хотя о «той или иной степени готовности прийти на участки» заявили 62% .

Интерес к выборам, судя по опросу, испытывают 52% респондентов, при этом еще у 42% его скорее не наблюдается. 23% опрошенных уверены, что выборы никак не повлияют на их жизнь, «какими бы ни были их результаты», 41% допускают их «значительное влияние» выборов, а еще 31% считают, что влияния выборов «легко избежать».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц полагает, что «показатели по явке и по интересу к выборам избирателей завышены».