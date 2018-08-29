Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4641 от 29.08.2018 под заголовком: Пенсионные избранники

Как живут непростые российские пенсионеры

«Ведомости» выяснили, какие пенсии получают действующие парламентарии и губернаторы
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Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу, и среди губернаторов, которые пытаются разъяснять ее населению, немало лиц пенсионного возраста. «Ведомости» выяснили, кто из них уже оформил пенсию и какое значение она для них имеет.

Кому нужна пенсия

Как сообщили «Ведомостям» в аппарате Госдумы, на пенсию по возрасту вправе претендовать 103 депутата, на пенсию по выслуге лет – еще 17. В Совете Федерации «Ведомости» насчитали 90 пенсионеров по возрасту. Согласно закону о статусе депутатов и сенаторов при парламентском стаже от пяти до 10 лет пенсия с учетом специальной надбавки составит 55% денежного вознаграждения парламентария (т. е. 46 626 руб.), свыше 10 лет – 75% (63 581 руб.). Если у человека есть право на получение пенсий по разным основаниям, например по возрасту или по выслуге лет, то он должен выбрать лишь одно из них. Но это относится только к бывшим парламентариям, действующие же по достижении необходимого возраста или выслуги лет вправе оформить обычную пенсию. И несмотря на высокие зарплаты (в 2018 г. в среднем 399 300 руб. в месяц), многие этим правом воспользовались.

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