Как живут непростые российские пенсионеры
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу, и среди губернаторов, которые пытаются разъяснять ее населению, немало лиц пенсионного возраста. «Ведомости» выяснили, кто из них уже оформил пенсию и какое значение она для них имеет.
Кому нужна пенсия
Как сообщили «Ведомостям» в аппарате Госдумы, на пенсию по возрасту вправе претендовать 103 депутата, на пенсию по выслуге лет – еще 17. В Совете Федерации «Ведомости» насчитали 90 пенсионеров по возрасту. Согласно закону о статусе депутатов и сенаторов при парламентском стаже от пяти до 10 лет пенсия с учетом специальной надбавки составит 55% денежного вознаграждения парламентария (т. е. 46 626 руб.), свыше 10 лет – 75% (63 581 руб.). Если у человека есть право на получение пенсий по разным основаниям, например по возрасту или по выслуге лет, то он должен выбрать лишь одно из них. Но это относится только к бывшим парламентариям, действующие же по достижении необходимого возраста или выслуги лет вправе оформить обычную пенсию. И несмотря на высокие зарплаты (в 2018 г. в среднем 399 300 руб. в месяц), многие этим правом воспользовались.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}