Неравное бремя трудных реформ
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Решение правительства повысить пенсионный возраст (в четверг Госдума должна рассмотреть правительственный законопроект в первом чтении) встретило понимание среди многих экспертов. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева указывала на его обоснованность из-за сокращения экономически активного населения, директор НИФИ Минфина Владимир Назаров – на снижение пропорции между числом плательщиков социальных взносов и количеством пенсионеров. Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич с коллегами еще в прошлом году в статье для «Вопросов экономики» назвали такой шаг «не только желательным, но и необходимым для развития страны». Общий рефрен комментариев сводится к формуле «болезненная, но необходимая мера» – она принадлежит Елене Тополевой-Солдуновой, которая возглавляет комиссию Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО.
Эта речевая формула родом из начала 1990-х, когда правительство пошло на либерализацию цен – шаг, необходимый для преодоления кризиса продовольственного снабжения крупных городов, но непопулярный среди граждан: в ноябре 1991 г., по данным опроса ВЦИОМа, лишь 26% респондентов одобряли переход к свободным рыночным ценам, тогда как 56% его не поддерживали (18% воздержались от ответа).
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