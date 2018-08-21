Как не надо обсуждать пенсионную реформу
Голову сломаешь, перебираясь через законодательные предложения правящей партии: и переводить коррупционные накопления в ПФР; и нынешние пенсионные льготы оставить людям, достигшим нынешнего пенсионного возраста, т. е. 55 и 60 лет; и депутатов, а также членов Совета Федерации заставить подчиняться общим принципам получения пенсии; а еще и чиновников в ту же общую категорию затолкать; а принципиальная позиция «Единой России» состоит в том, оказывается, что государственное пенсионное обеспечение в России должно сохраняться.
Наверное, последнее – мягкая полемика Андрея Турчака с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На прошлой неделе на встрече с жителями родного Саратова Володин предупредил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».
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