Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Иркутская аномалия
Впервые за 10 лет «Единая Россия» может проиграть партийное голосование
На выборах в иркутский парламент по партспискам единороссы могут уступить КПРФ
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В Иркутской области «Единая Россия» может уступить 1-е место по партспискам
Андрей Гордеев / Ведомости
На фоне неконкурентных губернаторских кампаний у властей возникли проблемы с рядом парламентских выборов. Самые проблемные – в Законодательное собрание Иркутской области.
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