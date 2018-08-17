Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Иркутская аномалия

Впервые за 10 лет «Единая Россия» может проиграть партийное голосование

На выборах в иркутский парламент по партспискам единороссы могут уступить КПРФ
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На фоне неконкурентных губернаторских кампаний у властей возникли проблемы с рядом парламентских выборов. Самые проблемные – в Законодательное собрание Иркутской области.

Угроза слева

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