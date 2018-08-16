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Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках россиян в день выборов

Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала Тюрина.

У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных», передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.

В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.