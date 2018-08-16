Новости
Политика
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Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках россиян в день выборов

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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», сказала Тюрина.

У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных», передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.

В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.

Технологии
Новости

Microsoft оценил уровень доверия топ-менеджеров к искусственному интеллекту

Ведомости
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Технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы и сервисы на сегодняшний день внедрили 27% компаний в мире. Еще 46% компаний готовят пилотные проекты по использованию этих технологий. Об этом говорится в исследовании Microsoft «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта». Microsoft считает, что полученные данные свидетельствуют о росте доверия компаний к искусственному интеллекту.

«Практически все опрошенные руководители (94%) уже сегодня считают искусственный интеллект важным для решения стратегических задач их организаций... 37% топ-менеджеров охарактеризовали его как «очень важный», - отмечается в исследовании.

Помимо этого большинство опрошенных считают, что искусственный интеллект в будущем улучшит многие сферы бизнеса: поможет внедрять инновации (89%), привлекать талантливых сотрудников (85%), развивать продукт (84%). 59% руководителей уверены, что благодаря новым технологиям увеличится зарплата сотрудников.

Сейчас компании используют технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов, выявления мошеннических действий и риск-менеджмента. Респонденты считают, что в ближайшие пять лет технологии искусственного интеллекта будут позитивно влиять не только на развитие бизнеса, но и на экономику в целом. В частности, новые технологии будут способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%), инновационности (84%), созданию рабочих мест в индустрии (69%).

Среди основных факторов, сдерживающих внедрение технологий искусственного интеллекта, топ-менеджеры назвали финансовые риски (42%), отсутствие ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%).

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Политика
Новости

Трамп прокомментировал акцию протестующих против него СМИ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на акцию американских изданий, выступивших против его публичных нападок на СМИ и критику журналистов.

«СМИ, публикующие фейковые новости, являются партией оппозиции. Это очень плохо для нашей великой страны... Но мы побеждаем!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

В четверг более 300 американских изданий опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи с поведением Трампа в отношении журналистов. Идею акции предложила газета The Boston Globe, к ней присоединились, в частности, американские газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times, а также британская The Guardian.

Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.

Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».

Как Трампа встретили в Европе

Бизнес
Новости

Сечин предупредил о миллиардных потерях «Роснефти» из-за нового сбора

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Введение утилизационного сбора на средства производства, в том числе на продукцию машиностроения для нефтегазовых компаний, которое предлагает Минпромторг, приведет к миллиардным потерям для компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Подлинность документа изданию подтвердили два сотрудника профильных ведомств. В письме, направленном чиновнику 15 июля, говорится, что «дополнительные отвлечения» компании составят около 12 млрд руб. в год. Если же в перечень продукции, облагаемой таким сбором, войдут и газовые турбины мощностью до 32 МВт, то закупки компании станут дороже еще на 2,6 млрд руб.

Минпромторг занялся поправками в закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающими расширение списка продукции, облагаемой утилизационным сбором, в 2016 г. Его цель — предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления. Об этом говорилось в пояснительной записке к документу.

В последней редакции законопроекта, которая есть у издания, уточняется, что размер сбора будет определяться индивидуально по отдельным продуктам, но не превысит 7% стоимости техники. Ведомство считает, что это существенно не отразится на стоимости продукции, поскольку сбор планируется ввести в отношении ограниченного перечня товаров, а их российские производители будут получать субсидии.

Необычные налоги в разных странах

Бизнес
Новости

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин вторую неделю подряд

Ведомости
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Цены на бензин в России падают вторую неделю подряд: с 7 по 13 августа они упали на 0,1%. Это следует из еженедельного отчета Росстата «об оценке индекса потребительских цен». При этом цены на дизельное топливо практически не изменились, отмечает служба.

По итогам предыдущей недели, с 31 июля по 6 августа, ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт – более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

Рост цен остановился в июне после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. Нефтяные компании также договорились ежемесячно наращивать продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с 2017 г. по ценам, рентабельным для независимых АЗС, и оставлять внутри страны около 17,5% добытой нефти для последующей переработки на НПЗ.

По итогам июля цены на бензин снизились на 0,1%. Падение цен на бензин в России продлится недолго, рассказывал «Ведомостям» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, оно в первую очередь связано со снижением акцизов и в следующем году стоит ждать продолжения роста цен на топливо.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Политика
Новости

Обвинение потребовало для Януковича 15 лет тюрьмы

Ведомости
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Главная военная прокуратура Украины потребовала назначить экс-президенту страны Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает «Интерфакс-Украина».

Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло гибель людей.

В ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицейскими. Частные адвокаты экс-президента выступали против перехода процесса к стадии прений, заявив, что опрошены не все свидетели защиты. Однако суд не принял их возражения. В знак протеста адвокаты покинули зал заседаний. Вместо них Януковичу был назначен бесплатный государственный защитник. Сам экс-президент отказался от его услуг, но суд отклонил это ходатайство.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. 22 февраля того же года Верховная рада одобрила постановление, в котором говорилось, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Политика
Новости

Удальцов обжаловал арест за повторное нарушение при организации митинга

Ведомости
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов обжаловал решение Мещанского суда Москвы по делу о повторном нарушении при организации митинга. Во вторник, 14 августа, суд признал Удальцова виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. В суде Удальцов вину не признал. Обвинения, выдвинутые против него, он назвал надуманными. По его словам, 28 июля претензий к нему никто не предъявлял.

«Сергей сам сегодня подал апелляционную жалобу на арест, а в ближайшее время арест обжалует и его адвокат», - рассказала ТАСС супруга координатора Анастасия Удальцова. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения жалобы.

По ее словам, Удальцов уже двое суток придерживается сухой голодовки. Таким образом он протестует против предложенной правительством пенсионной реформы, пояснила она.

Полицейские задержали Удальцова днем 14 августа. Его доставили в ОВД «Красносельское». Позже в этот же день суд вынес решение.

Сам Удальцов объяснял, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства». Митинг против пенсионной реформы, в отличие от акции Удальцова, был согласован с мэрией.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. За принятие проекта проголосовали 328 депутатов, против –104, воздержавшихся не было. Документ предполагает повышение пенсионного возраста как для мужчин (до 65 лет), так и для женщин (до 63 лет). Второе чтение законопроекта запланировано на осень.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ВЭБ переехал в новый офис на Воздвиженке в центре Москвы‍

Ведомости
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Сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБа) переехали из здания на проспекте Академика Сахарова в офис на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ВЭБа.

Сотрудники госкорпорации переехали в московский бизнес-центр по адресу Воздвиженка, 10. Здесь будут работать сотрудники блоков: бизнес, финансы и развитие, дочерние и зависимые общества, блок работы с проблемными активами, государственная управляющая компания, управление по развитию экспорта, топ-менеджмент.

Пресс-служба ВЭБа уточнила, что старое здание на проспекте Академика Сахарова «морально и технически устарело». В нем с 1984 г. не проводился ремонт, говорится в сообщении. Там отмечается, что госкорпорация также сократила парк автомобилей – более чем на 90% со 150 машин, а также корпоративные льготы. О каких именно льготах идет речь, в сообщении не уточняется.

В мае РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу, писал, что в здание на Воздвиженке переведут топ-менеджеров банка во главе с его новым председателем и бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Кто покинул правительство Медведева

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на систему «Меркурий»

Ведомости
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Информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке, говорится в сообщении Россельхознадзора. В частности, атака была направлена на сервер, который обеспечивает доступ к системе «Меркурий».

Атака произошла 13 августа с 03.06 по 03.13 мск – это начало отгрузок и оформления сопроводительных документов, поэтому сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект, отмечает Россельхознадзор. Однако благодаря принятым мерам сбоя в работе не было, добавляет служба.

Кто именно стоит за атакой – Россельхознадзор не знает, но не исключает, что она была подготовлена специально. Сведения об атаке переданы в «компетентные органы» для проверки, добавляет служба.

В системе «Меркурий» фиксируется движение по России товаров животного происхождения. Проект запустили для создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, говорится на сайте Россельхознадзора. Последние восемь лет система «Меркурий» подвергалась регулярным доработкам, совершенствовалась, технически развивалась и сегодня полностью готова к полноценному функционированию, рассказывал представитель Россельхознадзора «Ведомостям» в октябре.

Как власть мешает бизнесу: история про маркировку куриных яиц

Экономика
Новости

Россия потратит 642 млн рублей на восстановление купола Капитолия на Кубе

Ведомости
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Управление делами президента России выбрало компанию, которая будет заниматься восстановлением золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице. Информация об этом содержится на портале госзакупок. Первым на нее обратил внимание PБК.

Кто именно станет исполнителем работ, не сообщается. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Цена контракта составляет почти 642,5 млн руб. Работы по восстановлению золотого покрытия купола Капитолия в Гаване должны начаться в августе текущего года и завершиться в октябре 2019 г., следует из документов.

В ноябре следующего года кубинская столица будет отмечать 500-летний юбилей. К этому событию в исторической части города ведется масштабная реставрация. «Старая Гавана» с 1982 г. входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, там расположено боле 3000 зданий, представляющих большую историческую ценность.

Капитолий был открыт в 1929 г. и до 1950-х оставался самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 г. в Капитолии заседал парламент страны, затем он стал использоваться в качестве конгресс-центра. В последние годы здание занимали министерство науки, технологий и охраны окружающей среды и Академия наук Кубы.

Здание Капитолия находится на реставрации уже восемь лет. В восстановлении золотого покрытия купола принимают участие российские специалисты.

В 2016 г. Управделами президента заказало за 2,4 млн руб. обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций. В мае прошлого года ведомство проводило конкурс на выполнение работ по восстановлению купола, максимальная цена контракта тогда составляла 20 млн руб.

Экономика
Новости

Fitch предупредило о последствиях изъятия более 500 млрд рублей у бизнеса

Ведомости
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Предложенное помощником президента России Андреем Белоусовым повышение налогов для металлургических и нефтехимических компаний скажется на их прибыльности, сократит доступные денежные потоки, а также вынудит снизить дивиденды и сократить капиталовложения, считают в рейтинговом агентстве Fitch.

Влияние на рейтинги таких компаний будет зависеть от размера налога и ответных шагов, указывают в Fitch. «Давление на рейтинги будет наиболее сильным для эмитентов с сочетанием существенного налога на сверхдоходы, ограниченного запаса прочности по левериджу (отношение собственного капитала к заемным средствам. – "Ведомости") в рамках текущих рейтингов и отсутствия возможности соответствующим образом скорректировать дивиденды или капиталовложения», – говорится в сообщении агентства.

В Fitch полагают, что близкие к завершению проекты капиталовложений, такие как «Запсиб» нефтехимического холдинга «Сибур», вряд ли пострадают. Однако в более долгосрочной перспективе все компании, которых коснется инициатива Белоусова, могут переоценить потенциальную отдачу от проектов в ситуации более высоких налогов, предупреждают эксперты. Также есть вероятность переориентации компаний в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог, указывает Fitch.

Кроме того, агентство обращает внимание на потенциальные риски «дестимулирования инвестиций в высокомаржинальные проекты, а также влияние изменения правил налогообложения на инвестиционный климат».

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. доходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Путин не принимал конкретных решений по инициативе, но поручил правительству проработать этот вопрос, сообщал пресс-секретарь главы государства. Общая позиция правительства будет сформулирована к 17 августа.

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест

Ведомости
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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ходатайство рассматривал Мосгорсуд, потому что Серебренников находится под домашним арестом дольше предельно допустимого срока, отмечает агентство. В суде следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Домашний арест избирается на два месяца, следует из уголовно-процессуального кодекса России. Совокупный срок домашнего ареста не должен превышать 12 месяцев, но может быть продлен в исключительных случаях, говорится там же.

Серебренников находится под домашним арестом почти год – с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами этого дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Обыски в «Гоголь-центре»

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