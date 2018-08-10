Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Оппозиционный минимум

К муниципальному фильтру на губернаторских выборах добавился партийный

Эксперты «Голоса» подвели итоги выдвижения кандидатов
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Сохранение курса на проведение неконкурентных выборов глав российских регионов привело к развитию парадоксальной ситуации: крупнейшие партии фактически отказываются от реальной борьбы именно в тех регионах, где они имеют наиболее высокие шансы на победу, а власти тестируют все новые технологии мобилизации избирателей. Об этом говорится в аналитическом докладе «Голоса», который подводит итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 9 сентября 2018 г. Одним из основных инструментов манипулятивного отсева кандидатов, отмечают авторы доклада, остается муниципальный фильтр: используя административное давление, власти проводят массовый сбор подписей местных депутатов в пользу действующего главы региона и его «технических» соперников. Также существенным ограничением пассивного избирательного права становится отсутствие возможности самовыдвижения (на текущих выборах она была только в трех регионах – Москве, Кемеровской и Омской областях). В результате получился еще один, партийный фильтр.

На выборах 22 глав субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 г. выдвинулось 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». Больше всех представителей выдвинула ЛДПР – 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах. В Москве один из лидеров партии, мэр города Сергей Собянин, баллотируется в качестве самовыдвиженца. У правящей партии также не оказалось кандидатов в Орловской области, где в статусе врио губернатора на выборы идет коммунист Андрей Клычков, и в Омской области, где «Единая Россия» поддержала врио губернатора эсера Александра Буркова.

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