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Власть
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Губернатор по партийной квоте

Президент снова предпочел технократу профессионального политика

Омскую область доверили уральскому депутату от «Справедливой России»

Президент Владимир Путин принял в понедельник досрочную отставку губернатора Омской области Виктора Назарова – он стал девятым губернатором, сложившим полномочия с 25 сентября. Врио губернатора назначен Александр Бурков, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия», отвечавший в партии за организацию и проведение выборных кампаний.

Единоросс Назаров руководил Омской областью пять лет; в конце сентября эксперты «Минченко консалтинга» поместили его в «красную зону» нового рейтинга «Госсовет 2.0», посчитав его отставку наиболее вероятной. Назаров – пример хорошего человека, оказавшегося на чужом месте: он не рвался в губернаторы, стал им во многом помимо своей воли, просто в силу принадлежности к определенной команде, говорит политолог Виталий Иванов. «Знаю, что властью он тяготился, и, думаю, сегодня он вздохнул с облегчением», – добавляет эксперт. Причину отставки Назарова Иванов видит в том, что как губернатор он был неуспешен, консолидировать элиты не смог, а у его прежних патронов пропал интерес к омскому губернаторству.

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