Конфликт властей с мэром-коммунистом в Новосибирской области разрешился

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ­отказался участвовать в выборах губернатора области instagram.com/a_lokot

Вместе с отказом от участия в губернаторских выборах новосибирский мэр Анатолий Локоть заключил соглашение с врио губернатора области Андреем Травниковым. Об этом Локоть сообщил в пятницу журналистам. По его словам, соглашение предусматривает сохранение в городе прямых выборов мэра и совместные проекты для экономического развития. Травников сказал, что готов поддержать Локотя в его работе и в следующем избирательном цикле. Выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 г.

О том, что Локоть откажется от выдвижения, «Ведомости» сообщили во вторник. Причиной снятия они называли давление на Локотя, КПРФ и бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, который до недавнего времени занимал пост советника мэра. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывал о визите замглавы управления внутренней политики администрации президента Александра Харичева в Новосибирск.