Конфликт властей с мэром-коммунистом в Новосибирской области разрешился
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Вместе с отказом от участия в губернаторских выборах новосибирский мэр Анатолий Локоть заключил соглашение с врио губернатора области Андреем Травниковым. Об этом Локоть сообщил в пятницу журналистам. По его словам, соглашение предусматривает сохранение в городе прямых выборов мэра и совместные проекты для экономического развития. Травников сказал, что готов поддержать Локотя в его работе и в следующем избирательном цикле. Выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 г.
О том, что Локоть откажется от выдвижения, «Ведомости» сообщили во вторник. Причиной снятия они называли давление на Локотя, КПРФ и бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, который до недавнего времени занимал пост советника мэра. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывал о визите замглавы управления внутренней политики администрации президента Александра Харичева в Новосибирск.
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