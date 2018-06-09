Политика / Власть
Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Неконкурентный Новосибирск

Конфликт властей с мэром-коммунистом в Новосибирской области разрешился

Из-за давления мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался участвовать в выборах губернатора
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Вместе с отказом от участия в губернаторских выборах новосибирский мэр Анатолий Локоть заключил соглашение с врио губернатора области Андреем Травниковым. Об этом Локоть сообщил в пятницу журналистам. По его словам, соглашение предусматривает сохранение в городе прямых выборов мэра и совместные проекты для экономического развития. Травников сказал, что готов поддержать Локотя в его работе и в следующем избирательном цикле. Выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 г.

О том, что Локоть откажется от выдвижения, «Ведомости» сообщили во вторник. Причиной снятия они называли давление на Локотя, КПРФ и бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, который до недавнего времени занимал пост советника мэра. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывал о визите замглавы управления внутренней политики администрации президента Александра Харичева в Новосибирск.

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