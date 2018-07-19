Региональные кампании попали под федеральное влияние

Один из федеральных факторов, влияющих на губернаторские выборы, по мнению экспертов АПЭКа, – июньская прямая линия с Владимиром Путиным Евгений Разумный / Ведомости

Влияние федеральной повестки на губернаторские кампании в 2018 г. существенно выросло, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Например, на Нижегородскую и Самарскую области повлиял чемпионат мира по футболу. Если сначала власти критиковались за отставание в подготовке спортивных объектов, то во время чемпионата важно было успокоить граждан, что их интересы не будут нарушены ради его проведения. Власти регионов справились с этими вызовами, констатирует директор АПЭКа политолог Дмитрий Орлов, что может укрепить позиции действующих руководителей этих областей на старте кампании.

Еще один федеральный фактор, влияющий на губернаторские выборы, по мнению экспертов АПЭКа, – июньская прямая линия с Владимиром Путиным. Президент не стал обходить вниманием острые вопросы по «предвыборным» регионам, и это подтверждает, что контроль со стороны центра становится более жестким, причем надолго. Временно исполняющим обязанности губернаторов важно оперативно реагировать на поднятые в ходе прямой линии вопросы, сказано в докладе.

Третьим фактором стала пенсионная реформа. Главы регионов из партий оппозиции оказались в более уязвимом положении. Пример – врио главы Орловской области Андрей Клычков (КПРФ), который не поддержал радикальной критики реформы, осторожно заметив, что «нужно учитывать все обстоятельства и только тогда принимать решения». Врио губернатора Магаданской области единоросс Сергей Носов предложил в отзыве на проект реформы исключить повышение пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Такая тактика, отмечают эксперты, может дать ситуативный эффект, но и привести к недовольству Кремля. Отмечается и тот факт, что, хотя лишь три губернатора идут на выборы самовыдвиженцами, а остальные 19 выдвинуты «Единой Россией», все они позиционируют себя как кандидаты широких слоев избирателей. При этом представители системной оппозиции столкнулись с серией вызовов – так, КПРФ отказалась от выдвижения своих кандидатов в четырех регионах. Это может отразиться на соотношении сил в оппозиции к выборам в Госдуму в 2021 г., полагают эксперты.

Есть три уровня факторов, влияющих на выборы, – федеральный, региональный и местный, от пенсионной реформы в первом случае до обманутых дольщиков в последнем, говорит политолог Андрей Колядин: «При этом совершенно понятно, что все негативные факторы в совокупности при действующей системе выборов не составляют реальной угрозы для выборов назначенных президентом врио. Эти риски лишь понижают явку и процент голосующих «за».