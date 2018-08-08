Акция Навального может повысить явку протестного электората на осенние выборы

Выборы мэра Москвы могут ознаменоваться новым разгоном митингующих (на фото – акция 5 мая) Евгений Разумный / Ведомости

Политик Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, когда в большинстве субъектов Федерации пройдут региональные и местные выборы. В Москве, где в этот день будут выбирать мэра, организаторы подадут заявку на шествие и митинг на Тверской, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, но готовы обсуждать маршруты в пределах Садового кольца. «9 сентября вы можете пойти голосовать – но почему бы вам и на митинг не зайти, и в шествии не поучаствовать?» – заявил оппозиционер. Ограничений на проведение митингов в день голосования нет, напомнил Навальный, и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день. Его сторонники подадут заявки в 46 городах, где есть штабы политика, но намерены охватить и другие города, добавил Навальный: «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания». Ярмыш пояснила, что на акции приглашаются все, кто против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических различий.

В 2014 г. в программе незарегистрированной Партии прогресса Навального говорилось, что если проблему повышения пенсионного возраста откладывать, то оно однажды окажется резким и болезненным. Позже Навальный пояснял, что речь шла о необходимости стимулировать добровольное увеличение пенсионного возраста.

В начале июля более чем в 40 городах прошли митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками Навального, профсоюзами, парламентской оппозицией и «Яблоком». В конце июля согласованные акции в Москве провели КПРФ и Либертарианская партия, в митинге последней участвовал и Навальный.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сказал «Ведомостям», что власти будут принимать решение, когда поступит заявка. Проведение акции в день выборов может нарушать избирательное законодательство, сообщил ТАСС зампред Центризбиркома Николай Булаев. Формально такого запрета нет, запрещена предвыборная агитация, а тема пенсионной реформы не касается выборов, возражает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

Тема пенсионной реформы повлияет на результаты кандидатов от власти, поскольку оппозиция будет активно ее использовать, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но рассчитывать, что на это может как-то повлиять акция Навального, – заблуждение. Выбор этого дня – удачный пиаровский и медийный ход, но 90% избирателей, которые придут на участки, уже определятся с выбором, а остальные проголосуют ситуативно». Акция либертарианцев собрала около 7500 человек, а сентябрь с точки зрения мобилизации лучше, чем июль, рассуждает эксперт: «Навальному сложно будет представить себя главным выразителем протестных настроений по этой теме, так как стать лидерами пенсионного протеста стремятся представители всей парламентской оппозиции, не говоря уже о профсоюзах. КПРФ за день до либертарианцев собрала в 2 раза больше людей». Навальный пытается выйти за пределы традиционной группы поддержки, но вряд ли его предложение объединиться встретит понимание у профсоюзов и оппозиции, считает Костин: «К тому же у него для этого мало времени и дефицит фронтменов, которых большие социальные группы готовы воспринять в качестве своих представителей. Понятно, что те, кто ходил на митинг КПРФ, не пришли к либертарианцам – и наоборот». Навальный постарается приписать себе снижение результатов «Единой России» 9 сентября, хотя реальной причиной станет активность КПРФ и других партий, критикующих пенсионную реформу, добавляет эксперт.

Избирательная кампания работает по сценарию сушки явки, с учетом неблагоприятного фона власти выгодно, чтобы независимый избиратель на участки не приходил, считает политолог Александр Кынев: «Свой электорат они мобилизуют традиционно, а для привлечения остальных ничего не будут делать, потому что есть большой риск, что проголосуют не так. Наличие тем, раздражающих избирателей, может привести к повышению явки их протестной части. Это занизит результаты кандидатов от власти». Навальный работает против стабильности системы как таковой, отмечает эксперт: «Акция направлена на снижение доминирования власти, повышение голосования за всех остальных. Кроме того, есть риск роста конфликтов внутри власти: ей легко общаться с сателлитами, когда они слабые, а как только они усиливаются, риски внутренних противоречий растут».