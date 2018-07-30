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Гудков упрекнул Навального в нежелании искать политических союзников

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков упрекнул Алексея Навального в том, что тот не хочет искать политических союзников и поссорился со многими знакомыми. Об этом Гудков написал в Facebook.

«Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками», – говорится в сообщении Гудкова. Он также напомнил, что поддерживал Навального и с момента их знакомства в 2005 г. постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции.

Навальный же, по мнению Гудкова, «либо молчал, либо просто мешал». В качестве примера Гудков привел ситуацию с выдвижением Ильи Яшина на выборы мэра Москвы, которого поддерживал Навальный.

На это Навальный написал также в Facebook, что Гудков лишь уходит от ответа на его претензии: «Да, хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14 000 рублей до 65 лет».

Спор Гудкова и Навального начался с обвинений последнего. Навальный раскритиковал бывшего кандидата в президенты Ксению Собчак за положительное отношение к пенсионной реформе, а Гудкова – за поддержку кандидата в муниципальные депутаты горсовета Красногорска Ростислава Мурзагулова.

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