Две трети москвичей могут проигнорировать выборы мэра

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Сергей Собянин вряд ли выпустит власть в Москве из своих рук Сергей Бобылев / ТАСС

Демократические избиратели в Москве остались без своих кандидатов в мэры. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин не прошли муниципальный фильтр, «Яблоко» отказалось от выдвижения кандидата из-за внутрипартийного скандала. Между тем перед властями Москвы стоит задача повышения явки на выборах 9 сентября: на предыдущих выборах 2013 г. москвичи, пришедшие голосовать за оппозиционера Алексея Навального, обеспечили четверть общей явки, при том что мэрия мобилизационной кампании не проводила.

Без осечки

Во вторник истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в мэры. Партийным выдвиженцам собирать подписи избирателей не требовалось, но для прохождения муниципального фильтра они должны были собрать 110 подписей муниципальных депутатов из 110 районов Москвы. Такого числа депутатов нет ни у одной оппозиционной силы, поэтому преодолеть фильтр можно было лишь с помощью «Единой России».

Сделать это удалось пятерым. Первым в понедельник сдал документы в Мосгоризбирком мэр Сергей Собянин – как самовыдвиженец он сдал 39 000 подписей избирателей и 115 подписей депутатов. Кроме него, подписи муниципалов собрали глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы, основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан»).

По словам Свиридова, за него отдали подписи минимум 65 единороссов. Дегтярев сообщил, что у него более половины подписей – от депутатов партии власти. По словам руководителя штаба Кумина Леонида Зюганова, коммунисты получили от «Единой России» 60 подписей. Балакин сдал 112 подписей, передал данные Мосгоризбиркома «Интерфакс». Из них от единороссов – около 80, уточнила юрист Балакина Татьяна Лушникова.

Такой набор кандидатов означает, что кампания оппонентов Собянина будет не политической, против федеральной власти, как это было в 2013 г. усилиями Навального, а будет касаться конкретных внутригородских хозяйственных вопросов, считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов: «В итоге с точки зрения развития мегаполиса содержательно близким кандидатом для менее политизированной части среднего класса и интеллигенции может оказаться сам Собянин – в ходе чемпионата мира по футболу стали видны плоды его политики «европеизации» городских пространств».

Без демократов

Демократические кандидаты в выборах участвовать не будут. Как и говорили собеседники «Ведомостей», близкие к мэрии, участие Гудкова и Яшина в кампании не предусмотрено. Яшин снялся полторы недели назад, заявив, что не сможет пройти муниципальный фильтр. Гудков во вторник принес в избирком подписи лишь 76 депутатов. «Решение мэрии [о недопуске демократов к выборам] – это неуважение к москвичам, у которых будет «богатый» выбор между застройщиком, карманной «парламентской оппозицией» и Собяниным», – сказал он.