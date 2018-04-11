Оппозиция снова ссорится из-за выборов мэра Москвы

Навальный Яшина поддержал, заявив, что тот «значительно популярнее» Гудкова, но пообещал поддержать любого кандидата, выигравшего праймериз Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель муниципалитета Красносельский Илья Яшин объявил в среду о выдвижении в мэры Москвы на сентябрьских выборах. В обращении на своем сайте он назвал политику мэра Сергея Собянина и «Единой России» «враждебной и варварской» по отношению к городу и пообещал в случае победы «общегородские качественные реформы». Яшин избрался депутатом и возглавил муниципалитет после выборов в сентябре 2017 г. По словам политика, его выдвижение поддержали целый ряд муниципальных депутатов, а также движение «Солидарность» и Алексей Навальный. По мнению Яшина, демократы должны выдвинуть в мэры единого кандидата, победившего на праймериз.

Яшин сказал «Ведомостям», что в случае победы на праймериз готов к выдвижению как от «Яблока», так и от «Парнаса» (с обеими партиями он конфликтует). Во вторник «Парнас» заявил, что готов поддержать единого кандидата от демократов: как пояснил «Ведомостям» зампред партии Константин Мерзликин, им может стать и Яшин. «Яблоко» будет устраивать свои праймериз, говорит его зампред Николай Рыбаков: «Я не понимаю, как может человек, который не поддерживает «Яблоко», идти на праймериз нашей партии».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, первым заявивший о желании стать единым демократическим кандидатом в мэры, считает, что Яшин ставит «личные интересы выше общественных» и выдвинулся по уговорам Навального «в пику Гудкову». Сам Навальный Яшина поддержал, заявив, что тот «значительно популярнее» Гудкова, но пообещал поддержать любого кандидата, выигравшего праймериз.

Процедура праймериз пока не определена. Гудков предлагал двухэтапное голосование – сначала муниципальных депутатов, а затем избирателей. На встрече оппозиционеров в муниципальном совете Якиманки в понедельник было предложено проводить праймериз только среди избирателей, но допускать к ним кандидатов, поддержанных 30 муниципальными депутатами. Участвовавший во встрече лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, тоже заявлявший о желании выдвинуться в мэры, обещал поговорить с руководством партии о том, чтобы все кандидаты могли участвовать в яблочных праймериз.

Яшин или Гудков?

В отличие от Гудкова, который после выборов 2017 г. устранился от городской повестки, Яшин сразу же стал демонстрировать политические амбиции и «явно хотел выглядеть как главный оппонент мэра», считает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов: «Гудков сам оттолкнул активистов, поскольку рассматривал выборы 2017 г. лишь как способ пройти муниципальный фильтр». По его мнению, проект единого демократического кандидата развалится уже на старте: «Гудков, видимо, будет выдвигаться от «Гражданской инициативы», а Яшину предстоит или обратиться к «Парнасу», с которым он разругался, или собирать 70 000 подписей». Более реалистичная цель для Яшина – выборы в Мосгордуму 2019 г., полагает эксперт: «Районы, где оппозиционеры получили в 2017 г. большинство или блокирующий пакет, охватывают порядка 10 округов из 45, это и будет главной зоной конкуренции».

В условиях недопуска Навального Яшин наряду с Гудковым – лучшие кандидаты оппозиции в мэры из тех, кто проявляет интерес к выборам, считает политолог Михаил Виноградов, однако «этим их достоинства и ограничиваются». Вопрос о порядке выбора единого кандидата отчасти вторичен, добавляет эксперт: «Механизм праймериз не гарантирует выдвижения самого сильного кандидата. Праймериз важны как символ того, что кандидат будет единый, но такой гарантии они не дают».

Акция Яшина в Лермонтовском сквере