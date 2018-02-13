Шансов на единого демократического кандидата в мэры Москвы становится все меньше

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В партии «Яблоко» началось обсуждение правил праймериз к сентябрьским выборам мэра Москвы Максим Стулов / Ведомости

В партии «Яблоко» началось обсуждение правил праймериз к сентябрьским выборам мэра Москвы. О выдвижении в мэры и намерении стать единым демократическим кандидатом еще год назад заявил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, входивший на думских выборах 2016 г. в первую десятку партсписка «Яблока». Но лидер московских яблочников Сергей Митрохин тоже заявил, что планирует принять участие в выборах, после чего «Яблоко» заявило, что намерено организовать праймериз.

Одним из условий праймериз может стать отказ от участия в выборах в случае проигрыша, говорят два человека, близких к партии. Это может привести к тому, что единого кандидата от демократов в Москве не будет: как сказал Гудков «Ведомостям», он готов участвовать в праймериз, но не при таком условии, поскольку изначально информировал «Яблоко» о том, что обязался перед своими сторонниками участвовать в выборах мэра. Митрохин говорит, что никаких праймериз не будет: «Конференция отделения решит, кого выдвинуть на выборах, вот и все праймериз». По словам зампреда «Яблока» Николая Рыбакова, праймериз начнутся сразу после президентских выборов. А решение о выдвижении кандидатов в любом случае должно быть согласовано с федеральным бюро, подчеркивает он.

Перед думскими выборами «Яблоко» объявило курс на обновление, но набрало на них лишь 1,99% голосов. Зато для него стали успешными муниципальные выборы в Москве осенью 2017 г. Благодаря проекту Гудкова и Максима Каца «Объединенные демократы» «Яблоко» провело 176 депутатов, став второй политической силой в Москве. Но после этого соавторы проекта поссорились: Гудков запустил проект по наблюдению за выборами президента в Москве, а Кац помогает в президентской кампании основателю «Яблока» Григорию Явлинскому.

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