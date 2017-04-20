Оппозиция подбирается к мэру через депутатов

В выходные в Москве пройдет Конгресс кандидатов в муниципальные депутаты, который организовывает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявивший о желании выдвигаться на выборы мэра Москвы в 2018 году. По его словам, на сайте зарегистрировались более 1000 человек, около 200 пришлось отсеять. На кампанию одного депутата надо 1500 долларов, деньги будут собирать фандрайзингом, говорит он. Главная задача сентябрьских выборов - провести столько депутатов, сколько нужно для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра, поясняет Гудков, то есть хотя бы по одному депутату в 110 из 146 районов Москвы.

Также на выходных образовательный форум кандидатов в муниципальные депутаты проводит и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. По словам руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, в их школе муниципальных депутатов прошли обучение 200 человек. Всего они планируют поддержать 100 кандидатов - часть публично, часть непублично, в частности, некоторых «яблочников», говорит Валеев: «Мы готовы предоставлять методическую помощь, кампанию они будут вести на свои деньги. Стоимость кампании одного кандидата оцениваем в 100 000-200 000 руб.»

Наталья Шавшукова, соучредитель «Школы местного самоуправления», цель которой провести в депутаты больше гражданских активистов, надеется на создание межпартийных команд среди оппозиционных кандидатов. По ее оценкам, цена кампании для нового человека 50 000 руб. Их школу закончили 500 человек, часть из них пересекается с кандидатами Гудкова или «Открытой России», говорит она: «К нам приходят учиться кандидаты от разных партий. Для кандидатов важна партийная лицензия, посокльку они бояться быть снятыми из-за подписей, даже несмотря на то что их нужно очень мало. Однако мы предупреждаем кандидатов, о риске быть снятым или стать жертвой закулисных переговоров, в случае если они идут от партии, не являясь ее членом».

Партийные кандидаты

Праймериз уже начались, идет выдвижение участников, уже более 1000 заявок, окончание приема - 30 апреля, говорит руководитель исполкома городского отделения «Единой России» Олег Смолкин: «С 11 по 26 мая пройдут встречи выборщиков с кандидатами, всего будет около 350 встреч - по числу округов. Каждая встреча будет состоять из презентации кандидатов и дебатов, после - голосование выборщиков». По словам Смолкина, большинство кандидатов на этот раз пойдет от партии, а не самовыдвиженцами, как было в 2012 году: «Было принято партийное решение: не считаем правильным, чтобы люди шли самовыдвиженцами, к тому же действующие депутаты говорили о том, что выдвижение от «Единой России» добавит им голосов. Кроме того все понимают, что «Единая Россия» самая сильная политическая сила в Москве».

По словам муниципального депутата «Справедливой России» Ильи Свиридова, партия начала подготовку к выборам еще в октябре: «Обязательное условие - членство в партии. На следующей неделе начнет программу народный кандидат, планируем расклеить по подъездам 150 000 объявлений с призывам стать кандидатом, таким образом планируем расширить и число партийцев». По его словам, сейчас подано 300 заявок, в мае начнется обучение кандидатов.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев говорит, что они хотели бы закрыть все мандаты на выборах, но «вакансий больше, чем кандидатов». Проблема в том, что люди не хотят участвовать в выборах - на муниципальном уровне все друг друга знают, как только кто-то идёт от оппозиции, начинается давление со стороны местных администраций, добавляет Лебедев. По его словам, промедление нарезкой вызвано обычными техническими проблемами, а в пятимандатных округах нет ничего плохого, но они могут запутать избирателя.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков говорит, что сейчас у них 1287 кандидатов, они намерены выдвинуть кандидатов на каждый разыгрываемый мандат, «сейчас готовность на 90%». По словам Клычкова, власти сделают все возможное для низкой явки, также проблемой он считает пятимандатные округа, которые направлены на «создание максимальных сложностей». Сейчас в Москве большинство округов пятимандатные - в бюллетене на выборах нужно будет проголосовать сразу за пять кандидатов. Залогом успеха оппозиции он называет повышение явки: «Если явка будет на уровне 6-8%, то будет преобладать административный ресурс. Сейчас в праймериз «Единой России» участвуют представители молодежных палат районов, директора школ, врачи и т.д., понятно, что при низкой явке они смогут мобилизовать свой ресурс. Если явка будет больше 10%, то проблемы будут у «Единой России». Нарезка округов странная, говорит Клычков, приводя в пример район Выхино-Жулебино, один из округов поделен пополам МКАД: «Половина оказалась в Выхино, другая в Жулебино. То есть в одном дома, которые будут сносить, в другом - новостройки. Вопрос как работать депутатам, избранным в таком округе». Он полагает, что партия власти вряд ли пустит директоров школ и главврачей встречаться с избирателями по дворам: «А на этих выборах большую роль играет узнаваемость, так что мы понимаем, что работа с людьми - это залог мобилизации». Уже после выдвижения коммунисты будут обсуждать вопрос формирования команд с другими оппозиционными кандидатами, говорит он.

По словам председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина, у партии есть около 150 кандидатов, они стараются привлекать городских активистов: «Наша цель поддержка кандидата в мэры Москвы, на данный момент от партии «Яблоко» это моя кандидатура». Ранее Дмитрий Гудков заявил, что тоже хотел бы выдвигаться от «Яблока». В партии этот вопрос планируют решить ближе к выборам. По словам Митрохина, власти будут в разные сроки утверждать даты выборов, при этом он не видит ничего страшного в пятимандатных округах - «для кандидата от оппозиции есть шанс проскочить».

В пресс-службе Партии Роста сообщили, что у них подано 378 заявок в их муниципальную школу, всего они планируют выдвинуть 500 кандидатов. Сама партия не будет оплачивать избирательные кампании, однако окажет юридическую и политтехнологическую помощь: «Сбор подписей же станет одним из агитационных обходов избирателей».

Своих кандидатов планирует выставить на выборах и политтехнолог Андрей Богданов, известный основанием ряда партий-спойлеров. По его словам, он хочет зарегистрировать 3000 кандидатов, часть из которых пойдет от «Демократической партии России», КПСС и других партий, а часть - самовыдвиженцами.

Прогнозы кампании

На муниципальных выборах традиционные способы коммуникации, например, медиа, работают мало, кандидатам надо формировать группы поддержки через встречи с избирателями, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин: «Кампания будет достаточно сложной, для мобилизации избирателей нужны сильные кандидаты и соответствующая партийная инфраструктура, например, через общественников формировать свои группы поддержки - это сложно, особенно летом». «Единая Россия» выдвинет почти 100% кандидатов, у 80% высокие шансы на избрание, считает он: «Единая Россия» учла уроки Щукино, поэтому таких же ошибок не допустит». По его мнению, в лучшей ситуации находятся действующие депутаты, которые участвовали в решении конкретных вопросов и имеют узнаваемость: «На этих выборах высокая мобилизация не нужна, 300-400 человек могут решить исход голосования».

«Единая Россия» сама выдвинет кандидатов в отличие от 2012 года, когда многие шли самовыдвиженцами на фоне протестов и пониженного рейтинга партии, напоминает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов: «Когда в многомандатном округе нет объединяющего партийного маркера, многие лояльные избиратели просто голосовали за одного-двух кандидатов вместо пяти - и это помогло оппозиции и независимым пройти на четвертом-пятом местах». Основной особенностью выборов, по его словам, будет низкая явка: «Это повышает шансы партии власти, которой проще мобилизовать электорат, и КПРФ, у которых электорат дисциплинированно ходит на выборы. Кроме того, на малой явке в выигрыше могут оказаться активисты, которые отрабатывают горячую протестную повестку конкретного квартала и под это смогут привести свой куст домов на выборы». Второй особенностью Пожалов называет многомандатные, чаще всего 4-х и 5-ти мандатные, округа: «У партий, прежде всего «Единой России», есть возможность скомпоновать команду с кандидатами из разных сфер, где каждый свой электорат в копилку всей пятерки».

Сейчас локальные протесты примерно на том же уровне, что в 2012 году, однако благодаря нынешнему функционалу муниципальных депутатов получить дивиденды смогут те, кто активно занимался темой дворового благоустройства и ЖКХ, говорит эксперт. По его словам, активно будет использоваться и тема с пятиэтажками: «Тот, кто убедит, что именно он помог решить жителям их проблему — добиться включения дома в программу или, наоборот, чтобы дом в нее не попал - тот и получит поддержку». Произойдет размывание протестного поля считает он, а формирование межпартийных команд у оппозиции вряд ли сработает, так как сложно убедить избирателя одновременно ставить галочки за КПРФ и Яблоко, считает Пожалов. Поэтому вряд ли хотя бы одна оппозиционная партия будет иметь по одному депутату в 110 районах, несколько партий в совокупности - возможно. Однако он сомневается, что они будут обмениваться голосами при прохождении муниципального фильтра: «Так что власть будет контролировать муниципальный фильтр, если не случится чего-то неожиданного, что вздует явку - например, сильной раскачки темы сноса пятиэтажек или если вдруг Навальный начнет активно рекламировать эти выборы».

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