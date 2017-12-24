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Как прошла акция в Лермонтовском сквере

Изначально Илья Яшин хотел провести там праздничное мероприятие «День свободных выборов»
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