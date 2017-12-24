Как прошла акция в Лермонтовском сквере

Евгений Разумный / Ведомости

Он обратился и к полицейским: «Уважаемые сотрудники полиции, помните, что мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших. Хотим, чтобы вы не были унижаемой частью общества и могли гордиться своей профессией»

3/17