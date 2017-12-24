Как прошла акция в Лермонтовском сквере
Изначально Илья Яшин хотел провести там праздничное мероприятие «День свободных выборов»
Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сегодня выступил перед собравшимися на организованную им акцию в Лермонтовском сквере Москвы
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В ходе выступления Яшин заклеймил несменяемость власти и коррупцию, назвав президента Владимира Путина «главным политическим коррупционером в нашей стране»
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Он обратился и к полицейским: «Уважаемые сотрудники полиции, помните, что мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших. Хотим, чтобы вы не были унижаемой частью общества и могли гордиться своей профессией»
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Яшин также раскритиковал систему власти на всех уровнях, в том числе на муниципальном, призвав менять ее снизу
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Всего в акции, по оценке «Ведомостей», участвовали порядка 500 человек
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Пресс-служба МВД сообщила о 300 участниках
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Член СПЧ Николай Сванидзе
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Попыток задержания во время акции не было
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Людей с символикой почти не было, но у некоторых были значки «За Навального» и «День свободных выборов»
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Кто-то принес цветы
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Акция «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере должна была стать первым массовым митингом после относительного успеха оппозиции на сентябрьских муниципальных выборах в Москве, но широкой мобилизации не получилось. На фото: снеговики в Лермонтовском сквере
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В пятницу, 22 декабря, депутаты во главе с Яшиным предложили перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова, но в этом им было отказано. В воскресенье утром Яшин объявил, что вместо «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере пройдет собрание граждан
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Участники акции в Лермонтовском сквере
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Участники акции в Лермонтовском сквере
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Изначально заявка подавалась на акцию численностью до 5000 человек
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Участники акции в Лермонтовском сквере
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Перед началом акции столичная полиция усилила меры безопасности в районе Лермонтовского сквера. Сотрудники правоохранительных органов в мегафон призывали освободить дорогу и не мешать проходу граждан
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