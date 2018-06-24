Он считает, что у него нет шансов преодолеть муниципальный фильтр

Яшин назвал большой ошибкой демократической оппозиции решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата Максим Стулов / Ведомости

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин снял свою кандидатуру с выборов мэра Москвы. Об этом он сообщил в Facebook и подтвердил корреспонденту «Ведомостей». По мнению Яшина, никаких шансов преодолеть муниципальный фильтр у него нет.

Яшин рассказал, что последние несколько недель обзванивал муниципальных депутатов и убеждал их подписаться за его выдвижение в качестве кандидата в мэры Москвы. «У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата – беспартийных, членов “Яблока”, даже представителей КПРФ и “Справедливой России”. Однако договориться о подписях с депутатами из “Единой России” так и не удалось. Все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать меня через фильтр», – написал Яшин.

«Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», – добавил он. Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к мэрии Москвы, говорили, что сценарий мэрской кампании не предполагает допуска к выборам мэра ни Яшина, ни экс-депутата Дмитрия Гудкова.

Яшин подал документы для регистрации кандидатом в мэры столицы 11 июня как самовыдвиженец. Для регистрации все кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр, получив подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районах. Такие ресурсы есть только у «Единой России», т. е. список кандидатов зависит от того, кому единороссы дадут необходимые подписи.

В среду, 20 июня, десять кандидатов в мэры Москвы представили свои программы на встрече с муниципальными депутатами столицы. На мероприятии было около 200 из более чем 1500 муниципальных депутатов Москвы. Из кандидатов на встрече были Вадим Кумин, выдвигающийся от КПРФ, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, журналист Антон Красовский.

Гудков и Яшин на встречу не пришли. Гудков предупредил, что в это время у него эфир на «Эхе Москвы», но он готов к общению, Яшин счел формат мероприятия странным.

Муниципальный фильтр – механизм, противоречащий Конституции, считает Яшин. «Он позволяет власти выбирать себе оппонентов, что очевидным образом нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества», – говорится на его станице в Facebook.

Яшин назвал большой ошибкой демократической оппозиции решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата: «Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать».

Яшин предложил своим сторонникам идти на выборы и голосовать за любого кандидата от оппозиции, если кто-то сможет зарегистрироваться. Бойкот выборов он считает плохой идеей, поскольку это поможет действующему мэру Сергею Собянину набрать больше голосов.