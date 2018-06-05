Чем выборы Собянина будут похожи на выборы Путина

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В кампании по переизбранию мэра Москвы Сергея Собянина на новый срок уже обнаружилось немало сходства с недавними выборами президента MAXIM SHIPENKOV / EPA

В понедельник началось выдвижение кандидатов в мэры Москвы на выборах 9 сентября. Как выяснили «Ведомости», в кампании Сергея Собянина будет много общего с выборами Владимира Путина.

Борьба за явку

Главным сходством между двумя кампаниями станет борьба за явку: московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к мэрии (на прошлых выборах мэра в 2013 г. явка составила 32%). Первым объектом особого внимания стали дачники. Сначала Мосгордума по инициативе мэра Собянина продлила время голосования с 20.00 до 22.00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Затем депутаты позаботились о москвичах, которые останутся за городом: им в рамках системы «Мобильный избиратель» предложат голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах. На выборах президента «Мобильный избиратель» позволил проголосовать по месту нахождения 4,8 млн россиян, явка по России составила 67,5%, в Москве – почти 60%.

Другой составляющей борьбы за явку станет мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта. ЦИК потратил на нее почти 700 млн руб., Мосгоризбирком объявил на сайте госзакупок конкурс на 86 млн. Его победитель должен будет разработать материалы для общественного транспорта, открытки – приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты «Голосовать легко». В поездах метро уже установлены экраны, транслирующие спецверсию телеканала «Москва 24» с рассказами об успехах Москвы при Собянине. Информационным обеспечением кампании занимается «ИМА-консалтинг», говорили ранее «Ведомостям» два человека, близких к мэрии, на мэрию также работает целый пул политтехнологов.

По данным «Левада-центра», прийти на выборы сейчас готовы 54% москвичей (в июле 2013 г. таковых было 44%). В 2013 г. явку «сушили» и это сработало против Собянина – Алексей Навальный смог мобилизовать своих избирателей, напоминает человек, близкий к администрации президента: «Сейчас явка в 40% будет хорошей, в 50% – отличной». Впрочем, другой собеседник, близкий к администрации, говорит, что в Москве сильно поднимать явку нельзя, это создает угрозу протестного голосования: «Собянину достаточно получить больше, чем в 2013 г., можно даже при той же явке». За счет «Мобильного избирателя» явку удастся увеличить лишь на несколько процентов, но не радикально, говорит еще один собеседник, близкий к мэрии. Окончательный сценарий кампании будет согласован после новых назначений в администрации президента, добавляет он.

Карнавализация выборов