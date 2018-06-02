В Москве назначены выборы мэра

Дачники, которые будут находится в день голосования за городом, смогут проголосовать в Подмосковье, для них будут созданы специальные участки Андрей Гордеев / Ведомости

Мосгордума приняла постановление о назначении выборов мэра Москвы. В течение пяти дней постановление должно быть официально опубликовано, таким образом будет дан старт избирательной кампании. Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября. Постановление могли принять до 10 июня. Его принятие 2 июня дает возможность кандидатам начать кампанию на несколько дней раньше, сказал депутат Мосгордумы Александр Семенников.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщал, что решение о назначении выборов скорее всего будет опубликовано 3 июня. С этого дня официально начнется избирательная кампания.

Неделю назад мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил, что будет участвовать в выборах. Ранее о своих планах участвовать в выборах градоначальника заявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин. Партия «Яблоко» 4 июня определит во втором туре праймериз, кого выставит на выборах мэра. Два победителя первого тура – председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин и глава муниципалитета Тверской Яков Якубович. КПРФ планирует выставить на выборы бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина, «Справедливая Россия» – главу муниципалитета Таганский Илью Свиридова. О намерении участвовать в выборах также заявлял журналист Антон Красовский.

Для того чтобы быть зарегистрированным на выборы, необходимо будет пройти муниципальный фильтр – собрать хотя бы по одной подписи муниципального депутата в 110 районах столицы. Контролируется фильтр «Единой Россией», без ее помощи в сборе подписей ни один кандидат кроме Сергея Собянина, не сможет пройти муниципальный фильтр. Гудков заявлял, что планирует отнести в Мосгоризбирком и мэрию подписи 117 депутатов, чтобы оказать «политическое давление» на мэрию. Однако депутаты, поддерживающие Гудкова, представляют лишь 62 района Москвы.

Перед нынешней кампанией Мосгордума приняла поправки в действующее избирательное законодательство. В частности, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра до 22.00, а не до 20.00, как раньше. Это было сделано для того, чтобы жители столицы, возвращающиеся с дачных участков, успели проголосовать, объясняли московские власти смысл законопроекта. Дачники, которые будут находится в день голосования за городом, смогут проголосовать в Подмосковье, для них будут созданы специальные участки. Технология «Мобильный избиратель» была опробована на президентских выборах, когда любой россиянин мог проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации, заранее уведомив об этом. Также в два раза было снижено число подписей для кандидатов в мэры, которые идут самовыдвиженцами – теперь им нужно предоставить в МГИК подписи чуть более 36 000 москвичей.

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