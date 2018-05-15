Дачники смогут проголосовать за мэра Москвы на специальных участках

Выборы мэра пройдут 9 сентября, в самое дачное время Евгений Самарин / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник внес в Мосгордуму законопроект, позволяющий создавать избирательные участки за пределами Москвы. Выборы мэра пройдут 9 сентября, в самое дачное время, объяснил он, поэтому нужно дать возможность москвичам проголосовать за пределами города. По словам Собянина, он обсуждал эту идею с Центризбиркомом и там «поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан».

Рабочие консультации проводились, подтверждает секретарь ЦИК Майя Гришина: организация голосования за пределами региона не противоречит закону – это прерогатива регионального законодателя (федеральный закон позволяет создавать участки «с учетом местных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей»). Число участков и их местоположение, по мнению Гришиной, станут предметом большой организационной работы.

В среду пройдет заседание комиссии Мосгордумы по госстроительству, где глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов даст пояснения по законопроекту, говорит председатель комиссии Александр Семенников: «Пока нет понимания, как будут образовываться участки. Это первый опыт на территории России. Нужно будет изучить, где находится максимальное число москвичей, – речь не идет о том, чтобы полностью закрывать участками Московскую область». Горбунов сказал «Ведомостям», что будет организовано взаимодействие с соседними регионами: «У нас много пенсионеров до октября живут на дачах, поэтому в первую очередь это рассчитано на них. Проведем исследование, определим центры массового скопления москвичей и будем организовывать там участки». Их число он пока назвать затруднился.

591 541 избиратель проголосовал, по данным ЦИК, по месту нахождения на выборах президента в Москве 18 марта – это составило 12,3% от общего количества россиян, воспользовавшихся системой «Мобильный избиратель»

Такая мера косвенно свидетельствует о том, что власть прекрасно понимает: избирателю выборы неинтересны, считает эксперт по выборам Андрей Бузин. Поэтому возникают всякие проекты вроде концертов у избирательных участков. Технически реализовать возможность голосования дачников при наличии бюджета будет несложно, уверен он: можно привезти урны к избирателям, а можно и наоборот, ведь ЦИК санкционировал организованную доставку избирателей к месту голосования.

Потенциальные кандидаты от оппозиции увидели в проекте подготовку почвы для фальсификации выборов. «Законопроект – прямая реакция на нашу кампанию наблюдения, – написал в своем блоге экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. – Одно дело – организовать наблюдение в Москве, совсем другое – в Подмосковье. <...> Быстро доехать до каждого «дачного» участка технически невозможно, узнать, в действительности ли конкретный дачник там был, или за него нарисовали, – тем более». Но есть и обратная сторона – видимо, кандидатов оппозиции все же планируют регистрировать, иначе зачем все это, полагает глава муниципалитета Красносельского Илья Яшин.