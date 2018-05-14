Яблочники позвали в мэры Москвы журналиста Юрия Сапрыкина

Сапрыкин подтвердил «Ведомостям», что ему действительно поступило такое предложение, но он уже отказался Григорий Сысоев / РИА Новости

Группа молодых членов «Яблока» предложила известному журналисту Юрию Сапрыкину принять участие в партийных праймериз, на которых определится кандидат в мэры Москвы на сентябрьских выборах. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в партии. Сапрыкин подтвердил «Ведомостям», что ему действительно поступило такое предложение, но он уже отказался: «Это странная затея, особенно для человека, который никогда не принимал участия в публичной политике». Однако собеседник в «Яблоке» говорит, что «работа идет, поскольку Сапрыкин не ожидал такого, но надежда есть».

Сапрыкин в 2003–2008 гг. работал главным редактором журнала «Афиша», в начале 2010-х гг. был шеф-редактором объединенной компании «Афиша-Рамблер», в настоящее время – руководитель образовательного проекта «Полка». Зимой 2011–2012 гг. Сапрыкин был членом оргкомитета митингов, проходивших на Болотной площади и проспекте Сахарова. В июле 2012 г. Сапрыкин и другие журналисты участвовали в пикете у здания Госдумы, протестуя против возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете.

По словам члена «Яблока» Максима Каца, он проводил среди сторонников «Яблока» опрос, кого бы они хотели видеть на праймериз, и многие из них называли Сапрыкина. «Он был бы хорошим вариантом. Люди нашего фланга хотят видеть на выборах мэра людей твердых убеждений, которые много знают про Москву, также могут высказываться по федеральным темам, но при этом не бегут с шашкой наголо. В таких системах, как у нас сейчас, бывает, что к глобальным изменениям приводит политик, но иногда – человек с безупречной репутацией, который только что пошел в политику», – говорит Кац.

Праймериз решено провести открыто, к участию в них приглашаются политики, муниципальные депутаты, лидеры общественного мнения, говорит заместитель председателя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров: «Пригласили к участию в том числе и Сапрыкина. Его многие бы поддержали, и не только члены «Яблока». Он человек, за которым стоит определенная аудитория – молодежь, креативные люди. Благодаря ему повысился бы интерес к выборам».

«Яблоко» три недели назад определилось с правилами праймериз. К ним допустили беспартийных, но не допустили членов других партий и тех, кого когда-то исключили из «Яблока». Из-за этого в праймериз не смогут участвовать ни экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ни глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, исключенный из «Яблока» в 2008 г. И Гудков, и Яшин ранее объявили, что планируют принять участие в выборах. Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин также заявил, что будет баллотироваться в мэры. По словам еще одного собеседника в «Яблоке», пока нет никого, кроме Митрохина, кто бы претендовал на победу в праймериз «Яблока».

В положении об участии в праймериз говорится, что участник должен собрать в свою поддержку 20 подписей муниципальных депутатов, выдвинутых «Яблоком», либо 30 подписей членов московского отделения партии, либо 10 подписей представителей федерального руководства партии. Выдвижение участников праймериз начнется 15 мая, 21–26 мая пройдут дебаты, 27–29 мая состоится голосование. В голосовании примут участие порядка 4000 выборщиков, среди которых члены партии, муниципальные депутаты, журналисты и общественные деятели.