Единого кандидата в мэры Москвы у демократов в 2018 году не будет

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Партия Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова уже готова обсуждать выборы 2019 г. Евгений Разумный / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложит оппозиционным партиям заключить соглашение о разведении кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 г., сообщил он «Ведомостям». По его мнению, договориться могли бы «Гражданская инициатива» (партия, от которой выдвигалась в президенты телеведущая Ксения Собчак, должна переименоваться в Партию перемен, в нее намерен вступить и Гудков), «Парнас» и «Яблоко». «Когда никто не может договориться о выборах мэра, нужно попробовать заключить альянс по поводу Мосгордумы и муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, поскольку перед всеми стоит задача провести независимых депутатов. А если получится, то в рамках этого соглашения все-таки выдвинуть одного кандидата в мэры, который был бы компромиссной фигурой для всех и стал бы координатором кампаний кандидатов в гордуму», – поясняет Гудков. Таким кандидатом мог бы стать тот, у кого наибольшая популярность и возможность привлечь финансовый ресурс, полагает экс-депутат: «Если партии остановятся не на мне, я готов буду снять свою кандидатуру». По его мнению, разделить округа можно успеть за месяц, чтобы кандидаты начали вести активную работу уже на стартующих в июне мэрских выборах.

Праймериз не для всех