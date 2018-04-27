Единого кандидата в мэры Москвы у демократов в 2018 году не будет
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложит оппозиционным партиям заключить соглашение о разведении кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 г., сообщил он «Ведомостям». По его мнению, договориться могли бы «Гражданская инициатива» (партия, от которой выдвигалась в президенты телеведущая Ксения Собчак, должна переименоваться в Партию перемен, в нее намерен вступить и Гудков), «Парнас» и «Яблоко». «Когда никто не может договориться о выборах мэра, нужно попробовать заключить альянс по поводу Мосгордумы и муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, поскольку перед всеми стоит задача провести независимых депутатов. А если получится, то в рамках этого соглашения все-таки выдвинуть одного кандидата в мэры, который был бы компромиссной фигурой для всех и стал бы координатором кампаний кандидатов в гордуму», – поясняет Гудков. Таким кандидатом мог бы стать тот, у кого наибольшая популярность и возможность привлечь финансовый ресурс, полагает экс-депутат: «Если партии остановятся не на мне, я готов буду снять свою кандидатуру». По его мнению, разделить округа можно успеть за месяц, чтобы кандидаты начали вести активную работу уже на стартующих в июне мэрских выборах.
Праймериз не для всех
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
«******» * ***** ************ * ********* *************** ********* * ******* **** ******. * *** ******** ************, ** ** ******** ****** ****** ****** * ***, **** *****-** ********* ** «******», ****** «**********» ******* ****** ******* *******. ** **** * **** ********* ** ****** *********** ** ******, ** ***** ************** ************** **** ****, *********** ** «******» * **** *. *** ***** ******** * ********* *************** * ****, *** * ***** *********** «******» ****** ********.
********** ****** * ********** ********* * **** *. ** ** ************* *******. ********* ***** ************ * ******** «** ******!», ** ** **** ** *** * ********* ********* ** ******: ** ********* *** ************ **** **** (**** *********), **** * «******» (** ****** ********).
****, ******* ***** * *********** * «********», ***** **** ** ****** **** ** **** ******, ********* * ********** ******* ***********: ********* «*** ******* ******* ******* ******, ***** *** ********** ******** * **********», *********** **. ** *** ******, ** **-******** ***** *********** * *************** ********* ****** * ********.
************ ****** ********** ** ******* * ********** ********, ** ** ******** **** *** ******* ************ ***************, * ******* * ******* ********* **********, *** ***** ** ***** ** * *** *****************, ****** ******* «*******» ********** *********: «*** ********* ****: **** ** ** ***** ************ ** ******* ****, ** ** *********** * ** ******* * *******». ** ****** ********* ********, ***** *********** ********** ******** «* *****, * ********** ******** *********»: «*** ******** ****** ** ******** *******. ****** ****** – ********** ***** **********, * ** *********** ***-** *******. «******» ******** ********* ********** ** **** *******, ** * ***** ****** *** ***** ********* *****».
* ******* *******
**** ** **** **** ********** ********** * ********** **********, ** ***************, ******* ********* ********* *******: «****** ************ ******* ********** **********. «******» ******** ***** ********* ********** *** ***** ********, ******* ********** ** ****** * *************** ******** ********* ******** ** ****–**** ********, * ******* ********* * ******* ******». * «*******» * ****** *** ******* * *********, * ********** «******» *** *********** ********* * *********, ********* ** ******** *******, – * *** ** *********** ****** ***** **********, ******** ******** *******. *** ****** * ****** ******* *** ** *******, ** ********* ********** ** ******, * **** ** ******* ****** ***** ******** ******* *********, ******* * ***** ****** ***** ****** ** *** *******, * *** ********** ***** ***********, ********** *******: «** *******, *** ** ****** * **** ***** ******** ****** ******** ****** **********, ********** ** ******* ******* *, *** *******, ** *********** * ********* *********. ****** *** ****** ****** ******** *********** * ********** ** *********, **** ****** ********* – ** *–* ******, * **** ** ******* ******** ******* ***** ******* ******». **** *********** ** ******* * ******* ************* ****** ***, ** «****** ******» ***** ** ****** ***** ******** ******* *******, ******** *******: «********** ****** ********* *********** *********** ** ********* *******. ***** ****** * ********** * ******* ****** * ********** ****** ***** *** ****** ********** * ******* * *******, * * ************* ********* ******** ***** **** ** ******. * * **** **** ****** ******* * «******» ***** ******** ********* ** ******* * *********** * * ***** *******-************, *** ************, ***** ******* ******* ***** ***********».
****** ********** ****** ********** * ******** ************** *****, ******* ********* ********* *****: «* *** ****** **** *********, ***** ************** * ******** ************ **** ************. * ****** ********* – ****** ** *********** *******». **** ********, ** ****** * ** **********, ******** *******: «**** ***** ******* *****-** ******** **********, * * ********** * ***** ************ ***** ******* ********». ****** * ********** ***** ***** * ****** ****, *** * ******* ******* ***** *********, ********* *****: «****** * ********** * **** *. **** ************, ***** *********, *** *** ********, * ******* *******, *** * **** *. ****-** ** *************** ********* * ******** ****** **********».