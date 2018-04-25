Советником мэра Москвы может стать экс-зампред Центризбиркома

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Перед выборами мэра Москвы советником Сергея Собянина может стать бывший зампред Центризбиркома ­Леонид Ивлев Александр Мудрац / ТАСС

Бывший зампред Центризбиркома Леонид Ивлев может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к мэрии и к администрации президента. Еще один близкий к мэрии человек говорит, что Ивлев уже назначен и будет участвовать в организации осенних выборов мэра, в том числе занимаясь «подбором кандидатов». Он будет в подчинении у вице-мэра Анастасии Раковой, курирующей внутреннюю политику. По словам человека, близкого к администрации президента, разговоры ходили о том, чтобы у Ивлева были «дипломатические обязанности»: «Предполагалось, что он будет взаимодействовать с избиркомами, территориальными органами, смягчать ситуацию с администрацией президента, а на выборах будет оставаться [первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав] Шуленин, который, по сути, занимается внутренней политикой в Москве». Другой человек, близкий к администрации, говорит, что Ивлев в качестве замглавы одного из департаментов мэрии «уже отработал на президентской кампании», но «в любом случае это уже полупенсионерская позиция».

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ивлев работал в администрации президента, дослужившись до поста замначальника управления внутренней политики, курировавшего взаимодействие с партиями, Федеральным собранием и правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В декабре 2007 г. стал членом Центризбиркома, а в 2008–2016 гг. являлся заместителем председателя комиссии Владимира Чурова.