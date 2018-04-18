Москва нашла способ повысить явку на выборах мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин Tatyana Makeyeva / Reuters

Мосгордума приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс Москвы, которые предусматривают продление голосования на выборах мэра города, выборах в Мосгордуму и муниципальных выборах до 22.00. По нынешнему порядку, избирательные участки в Москве закрываются в 20.00. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он увеличит возможности москвичей пользоваться активного избирательного права, сделает участие в голосовании более удобным, в том числе для тех, кто уезжает в выходные дни за город.

Законопроект также увеличивает количество доверенных лиц кандидата в мэру со 100 до 500 человек. Общественной палате Москвы документ предлагает назначать наблюдателей на выборы.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании Мосгордумы заявил, что вечерний поток в город – около 3 млн машин, и увеличение времени голосования позволит людям успеть добраться до участков. Голосование на региональных выборах, где продлевали голосование, увеличивает явку избирателей на 3-5%, сказал Горбунов: «Это гарантия огромного количества москвичей на участках».

Депутат Мосгордумы, единоросс Александр Семенников предупредил, что когда местные выборы будут проходить в один день с федеральными, возникнет коллизия. Он предложил добавить в законопроект, что при таком совпадении голосование проходило бы по нормам федерального законодательства. Поправка будет внесена ко второму чтению.

«Ко мне не раз обращались избиратели, можно ли как-то повлиять на время голосования. Наконец-то это стало возможным», – сказал депутат Мосгордумы от фракции «Родина» Андрей Шибаев. Получение подобных писем от избирателей подтвердил и руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов. Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов заметил, что даже на президентских выборах с 18.00 на участках проголосовали менее 1% всех участвовавших в выборах, на выборах нефедерального значения доля будет ещё меньше. Денег в бюджете на продление времени голосования не предусмотрено, предупредил он. Коммунист Зюганов критиковал и другое нововведение: ни один из кандидатов, кроме кандидата от власти, не сможет, по его мнению, набрать 500 доверенных лиц; количество доверенных лиц кандидата в мэры законопроект приближает к количеству доверенных лиц кандидата в президенты, что странно. КПРФ отказалась поддерживать законопроект. На муниципальных выборах власти сознательно занижали явку, когда же на президентских выборах понадобилось ее поднять явку, это сделали другими методами, увеличивать время голосования не пришлось, заявил коммунист Николай Зубрилин. А еще один депутат от КПРФ, Елена Шувалова, выразила обеспокоенность, что ко второму чтению будут внесены поправки, которые разрешат агитировать за кандидата только доверенным лицам.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», поправки в избирательный кодекс города разработал и Мосгоризбирком: он предлагает разрешить голосование избирателей по месту нахождения без открепительных удостоверений, что было опробовано на президентских выборах. Другое предложение – сделать более ранним начало избирательной кампании: кандидатам предлагается сдавать документы не ранее чем через 20 и не позднее чем через 30 дней с публикации решения о назначении выборов.

Явка на выборах мэра в 2013 г. была 32,03%, на президентских выборах в 2018 г. в Москве – 59,94%. На муниципальных выборах в Москве в 2017 г. Мосгоризбирком не уведомлял избирателей о предстоящем голосовании, Валентина Горбунова за это отчитала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Тогда кандидаты в муниципальные депутаты заявляли «Ведомостям», что мэрия сознательно не информирует москвичей о выборах для снижения явки.