Почему Москва проголосовала как Россия

По итогам прошедших в воскресенье выборов президента России Москва и Санкт-Петербург утратили образ бастионов оппозиции и протестно настроенных регионов. Показатели явки и поддержки Владимира Путина в обеих столицах отличаются от общероссийских существенно меньше, чем в предыдущие кампании: Москва и Питер теперь вполне себе «вся Россия». Дрейф в сторону средних по стране показателей вызван совокупностью причин: как и по всей стране, высокий уровень поддержки действующего президента вызван успешной мобилизацией провластного электората, шлейфом одобрения присоединения Крыма и милитаризма последних выступлений Владимира Путина. Свою роль сыграл и призыв к бойкоту голосования, поддержанный частью сторонников оппозиции, а также рост численности населения столиц за счет приезжих, которые на этот раз смогли проголосовать из-за нового механизма «прикрепления».

Результаты прошедших 18 марта выборов президента в Москве и Петербурге показали сближение настроений столиц со всей страной. 4 марта 2012 г. за Владимира Путина проголосовали 46,9% участвовавших в выборах москвичей и 58,8% петербуржцев (средний результат по России – 63,6%). 18 марта 2018 г., по данным Центризбиркома, доля поддержавших Путина в Москве выросла более чем в полтора раза – до 71,1%, в Петербурге – более чем на четверть, до 75%. Оба мегаполиса, таким образом, приблизились к среднероссийскому показателю в 76,7%. Незначительно – на 1,6–1,8 процентного пункта – выросла по сравнению с 2012 г. и явка в столицах.

Теперь за звание лидеров протеста борются регионы, где явка и процент голосов в пользу действующего президента оказались ниже 70%: Омская область (60,5 и 67,3%), Костромская область (60,5 и 68,7%), Сахалин (61,2 и 66,9%) и Приморский край (61,1 и 65,3%). Часть этих регионов можно отнести к нынешнему красному поясу, там люди традиционно больше голосуют за коммунистов, поясняет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. А на Сахалине традиционно сильны сторонники Жириновского, плюс центр недавно лишил остров большой части нефтегазовых доходов, напоминает эксперт.

Стирание отличий в голосовании столиц и глубинки вызвано комплексом причин. Свою роль сыграл «крымский фактор»: в 2018 г. за Путина проголосовала и часть тех москвичей, которые в 2013 г. поддержали на выборах мэра Алексея Навального, отмечает политолог Николай Петров. Сближение Москвы и всей страны по вопросу присоединения Крыма подтверждают и результаты соцопросов. Согласно мартовскому опросу «Левада-центра», накануне выборов президента присоединение Крыма к России поддерживали 86% респондентов в целом по стране и 79% москвичей. 70% россиян и 61% москвичей считают, что оно принесло стране больше пользы, чем вреда.

На исход голосования в Москве и Петербурге повлияла и раздробленность оппозиционного фланга. У оппозиции на этот раз не было единого кандидата, в отличие от Михаила Прохорова в 2012 г., который набрал 20,5% в Москве и 15,5% в Петербурге, опередив в обеих столицах лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На этот раз кандидатов было три (плюс кандидат «испорченный бюллетень»), все они оказались слабыми и к тому же провели неэффективную и малозаметную предвыборную кампанию, считает политолог Александр Кынев.

На улучшение результатов Путина в столицах повлиял и призыв Навального бойкотировать выборы, считает эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев. Его призыву последовали прежде всего живущие в столицах потенциальные сторонники либеральной оппозиции, которые «проголосовали ногами» и снизили и без того невысокое число голосов, полученных Ксенией Собчак, Григорием Явлинским и Борисом Титовым. И одновременно на результат победителя работала усиленная мобилизация зависимого электората – на этот раз не только сотрудников бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, но и работников крупных компаний, в том числе негосударственных, отмечает Кынев. Бизнес, в том числе и крупный, взял под козырек и потребовал от многих сотрудников отчитаться о своем походе на избирательные участки.

На результатах выборов могли сказаться также демографические и технологические факторы. Число избирателей (т. е. зарегистрированных жителей) в Москве по сравнению с 2012 г. выросло к 2018 г. незначительно – с 7,4 млн до 7,6 млн человек, а в Петербурге снизилось с 3,8 млн до 3,6 млн. При этом в 2012–2017 гг. фактическое население Москвы выросло с 11,6 млн до 12,4 млн человек, Петербурга – с 5,1 млн до 5,3 млн: в их число вошли и проживающие, но не зарегистрированные в столицах жители других регионов (среднестатистически более лояльных). До сих пор голосование для них было затруднено, упрощение же голосования по месту пребывания для «новых москвичей» и иногородних, постоянно или вахтовым способом работающих в столице, тоже сыграло на рост поддержки власти, считает Петров.

Рост поддержки Владимира Путина в 2018 г. в столицах, однако, не означает, что москвичи и петербуржцы будут поддерживать власть в любом ее воплощении. Выборы президента – это одно, а, например, выборы мэра Москвы или губернатора Петербурга – другое: на региональных выборах (Москва выбирает мэра осенью 2018 г.) у горожан может быть свой кандидат, поддержка Путина не распространяется на Сергея Собянина, поясняет Петров. Исход кампании будет зависеть от способности оппозиции договориться и выставить единого, консолидирующего кандидата, не вызывающего сильного отторжения у разных ее «крыльев».