Кого победил Владимир Путин

Отсутствие реальной конкуренции превратило выборы президента России в референдум по поддержке Владимира Путина. Отсутствие смысла приводит и к подмене цели: 18 марта 2018 г. лидер должен победить не конкурентов по списку в избирательном бюллетене, а самого себя в предыдущих политических редакциях. То, насколько убедительной будет победа – удастся ли Владимиру Путину в 2018 г. стать наконец первым в новейшей истории президентом фактического, а не явочного большинства россиян, – определит пределы легитимности следующего главы государства, но само по себе не решит проблему 2024 г.

Россия 2018 г. принципиально отличается от России 2012 г., когда Владимир Путин выиграл свои третьи президентские выборы. Шесть лет назад страна была на пороге осознания небессмысленности массового общественного активизма, запрос на перемены был четко артикулирован. Теперь многие из достижений того периода или выхолощены, или выдохлись, или вовсе отыграны назад, реальный горизонт перемен отодвинулся далеко вперед, а агрессии – расширился. Нет и ощущения, что еще шесть лет Путина у власти станут последними. Неопределенность отдаленного будущего не делает его интереснее, зато ближайшее будущее все более четко становится угрожающим.

Но даже выборы с заведомо предсказуемым итогом не должны быть заведомо скучными: если нет выбора, должно быть хотя бы шоу. Представления с оскорблениями, обливанием водой и имитацией потасовки должны замаскировать отсутствие содержательного спора между кандидатами и соревнования их политических и экономических программ, а заодно продемонстрировать никчемность массовки и ее принципиальную неспособность к госуправлению на фоне несомненных достоинств заранее определенного победителя. Вы можете проголосовать за любого из предложенных нами кандидатов и быть уверены, что ваш голос не будет украден, намекают нам политические менеджеры, умалчивая о том, что ассортимент в принципе скудный. Они похожи на продавцов, которые прикладывают все усилия, чтобы люди, не увидевшие на прилавках нужного им товара, все равно не ушли без покупки. Вместо докторской колбасы нам пытаются продать ливерную и «для завтрака», вместо туалетной бумаги – сорта наждачной и упаковочной.