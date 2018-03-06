Почему со снятием Павла Грудинина все не так просто

Скандал с возможным отстранением или неотстранением от участия в президентских выборах кандидата от КПРФ Павла Грудинина наглядно демонстрирует, в какую странную конструкцию превратились в России выборы президента. Речь идет не просто о снятии или неснятии с выборов одного из кандидатов. Речь идет вообще не о кандидате Павле Грудинине, а о кандидате Владимире Путине, убедительную и легитимную победу которого вся эта конструкция «выборов» призвана обеспечить, – отсюда и сложности.

Это конструкция, в которой действующие лица ведут себя не так, как должны были бы себя вести в здоровых условиях здоровых же выборов. Возьмем ЦИК. Казалось бы, закон о выборах президента говорит вполне четко: Верховный суд по заявлению ЦИК или другого кандидата может отменить регистрацию кандидата на выборах, если установлено, что у него были счета в иностранных банках. Что должен сделать ЦИК, которому налоговики сообщили, что нашли в декабре у кандидата забытые счета в Швейцарии? Вероятно, заявить, что до получения более свежей информации ему сказать нечего.

Что делает ЦИК? Сначала член ЦИК Александр Кинев говорит, что эта информация – безусловное основание для снятия. Потом член ЦИК Евгений Шевченко говорит, что оснований добиваться снятия у ЦИК нет, потому что они верят Грудинину на слово. ЦИК – орган, конечно, коллегиальный, но не настолько, чтобы трактовать закон так противоречиво. Заседание ЦИК запланировано на среду, но вопроса о снятии Грудинина в повестке нет. ФНС новых документов не обнародовала.

Возьмем других кандидатов. Что должен делать соперник Грудинина, если он руководствуется одним только логичным желанием если не победить, то максимизировать свой результат? Он должен вооружиться законом и поставить суду на вид противоречие между законом и официальной информацией (ведь ФНС – это официальная информация?). Соперники пока молчат. Только КПРФ ведет себя сколько-нибудь логично: если счета есть – Грудинина надо снимать, говорят юристы партии, но если нет – мы вас засудим за дискредитацию кандидата.

Почему со снятием кандидата Грудинина все не так просто? Потому что отсутствие в бюллетене кандидата от КПРФ приведет к снижению явки, говорят эксперты, а для убедительной победы другого кандидата явка должна быть высокая. Есть Грудинин в бюллетене – у электората КПРФ есть повод прийти на участки. А то, что кандидат от КПРФ оказался не только нетипичным коммунистом, но и каким-то забывчивым, – повод, придя на участок, посмотреть на другие фамилии в бюллетене, это добавит голосов соперникам, в первую очередь лидеру гонки, поясняют политтехнологи. А лидер должен победить не только при высокой явке, но и с высоким результатом. ЦИК законом не уполномочен печься о явке или стимулировать голосование, кандидатам не пристало заботиться о соперниках, но именно к таким результатам ведет двусмысленное отношение к казусу Грудинина. ЦИК выглядит странно, соперники выглядят странно, убедительности выборам история не добавляет. Неудобная вышла история.