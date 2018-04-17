Москва и Подмосковье изучат креативный класс, бюджетников и протестные настроения

Не все свершения мэра Москвы горожане оценивают позитивно Евгений Разумный / Ведомости

Власти Москвы и Московской области объявили конкурсы на социологические исследования почти на 150 млн руб. (56 млн и 94 млн соответственно), следует из информации на сайте госзакупок. По одним уже есть победители, другие конкурсы только объявлены. 9 сентября в Москве пройдут выборы мэра, а в Подмосковье – губернатора. Мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев уже говорили, что планируют баллотироваться на новый срок.

Москва потратит 8,3 млн руб. на изучение мнения креативного класса: в 50 фокус-группах будут участвовать архитекторы, урбанисты, работники культуры, журналисты, опросят также 9500 предпринимателей. Требуется выявить уровень их удовлетворенности жизнью, «страхи, препятствующие реализации потенциала» и определить складывающийся у них «образ будущего Москвы». Кроме того, за 8,9 млн руб. заказаны фокус-группы и опрос 14 800 бюджетников о том, как с ними общаются органы исполнительной власти. Примерно такие же суммы город заплатит за изучение того, как городские СМИ информируют жителей, как горожане относятся к работе власти с населением и к деятельности местного самоуправления, как молодежь участвует в жизни столицы. Исследования включают фокус-группы и опросы от 12 000 до 27 000 человек.

Контракт на 3 млн руб. уже выиграл ВЦИОМ: он выяснит мнение москвичей о ситуации в городе, проблемах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, о ситуации с мигрантами. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров подтвердил победу в конкурсе, но затруднился сказать, будет ли ВЦИОМ подавать заявки на участие в других: «Если условия приемлемые, то почему бы нет». Житель Москвы, которому недавно звонили с просьбой поучаствовать в опросе ВЦИОМа, рассказал «Ведомостям», что социологи интересовались, знает ли он таких политиков, как Сергей Собянин, Павел Грудинин, Илья Свиридов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Сергей Митрохин, какие ассоциации они вызывают и допускает ли респондент голосование за них. Спрашивали также о том, как изменилась Москва при Собянине, хорошо или плохо будет, если он останется мэром. Федоров не подтвердил «Ведомостям», что это был именно опрос ВЦИОМа.

Четыре конкурса выиграла компания «Класс. Тренинг. Коучинг. Консалтинг», которая в 2017 г. изучала градостроительное законодательство для мэрии и исследовала безопасность городской среды для нескольких районов САО. Директор компании Леонид Лифиц не ответил оперативно на вопросы «Ведомостей». Для САО в 2017 г. работало и ООО «Сова», которое ныне победило в двух конкурсах и заявилось еще на два. Основным видом деятельности «Совы» значится торговля, ее гендиректор Ольга Данильченко отказалась от комментариев.

Госзакупки по социологии в Подмосковье менее разнообразны, но охватывают большое число муниципалитетов. Несколько конкурсов посвящены анализу общественно-политической ситуации: в частности, нужно выявить «значимые общественные и политические события и явления», выяснить отношение жителей к делам муниципалитета и их доверие к институтам, оценить восприятие ими деятельности губернатора и уровень протестных настроений. Один из конкурсов направлен на изучение мнения о мерах властей по защите конкуренции, развитию производства, предприятий торговли и услуг. 12,3 млн руб. будут заплачены за мониторинг эффективности деятельности органов власти и выяснение мнения жителей о транспорте, экологии, «степени уверенности в завтрашнем дне».

Пресс-службы мэрии Москвы и правительства Подмосковья не ответили на запросы «Ведомостей».

Проведение социологии перед выборами – обычная история, хотя непонятно, зачем ее проводить в таких объемах, говорит политтехнолог Андрей Колядин: «Это очень большая сумма. Большого полевого исследования и фокус-групп было бы достаточно, чтобы получить объективную информацию, но за существенно меньшие деньги. В Москве, судя по исследованиям, мэрская кампания может быть направлена на определенные страты». Социология перед выборами проводится для определения рейтингов кандидатов, для понимания проблем региона, чтобы выстроить программу, поясняет эксперт. Также, по его словам, изучается электоральное поле: на кого лучше реагируют мужчины, на кого – женщины, какое будет перетекание голосов в случае снятия кандидатов и т. д.

Москва более компактная, стратификация тут связана скорее с профессией и образованием жителей, отмечает политолог Александр Кынев. Мособласть более сегментирована территориально, есть спальные районы, наукограды и промышленные города, говорит он: «В области есть проблемы со свалками и инфраструктурой новых районов, но, как правило, ситуация в городах связана с взаимоотношением местных элит. Любой локальный конфликт вписан в конкретный междусобойчик, чего в Москве нет. Поэтому в области надо делать акцент на территориальный анализ – выходит дороже, поскольку более мозаично».