Старая стратегия для новых выборов мэра

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Судя по всему, региональные выборы, включая мэра Москвы и губернатора Московской области, снова придутся на начало сентября, а это означает возвращение стратегии низкой явки Максим Стулов / Ведомости

Обеспечение формально впечатляющего итога президентских выборов и ход президентской кампании на время заслонили проблемы предстоящих этой осенью региональных выборов. Пока администрации и избиркомы боролись за явку и «правильные» результаты, до разрешения накопившихся претензий к региональным выборам никому не было дела – объясняя, что «сейчас не время», все оставляли на потом: и многоуровневый муниципальный фильтр, и крайне неудобную для всех дату выборов в сентябре, которая специально назначалась, чтобы «сушить явку». Учитывая скорость принятия подобных решений, необходимое на различные согласования время, шансов, что за оставшиеся до начала избирательной кампании 2018 г. месяцы что-либо изменится в столь часто критиковавшихся правилах, нет. Чиновники ждут переназначений и формирования нового правительства – а это май-июнь, как раз то время, когда уже должна начинаться новая избирательная кампания. Когда чиновник не знает наверняка, останется ли он в должности завтра, и не хочет рисковать, никаких экстрареформ в оставшиеся дни он явно начинать не будет.

Таким образом, судя по всему, региональные выборы, включая мэра Москвы и губернатора Московской области, снова придутся на начало сентября, а это означает возвращение стратегии низкой явки, когда решать все опять будут бюджетники и конформисты, мобилизованные привычными для власти методами. Всех остальных (назовем их «независимыми избирателями») власть была бы рада видеть дома. Ломать этот сценарий, как показали муниципальные выборы 2017 г. и выборы мэра Москвы 2013 г., смогут только кандидаты с яркими кампаниями, способные вызвать энтузиазм у независимых избирателей и провести качественную кампанию электоральной мобилизации среди конкретных целевых групп избирателей. Представить повторение кампании массового загона избирателей на избирательные участки, как на президентских выборах, второй раз за год затруднительно, это дорого и крайне тяжело организационно.