Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: Чистота выборов важнее закона

Сенатор попросил генпрокурора разрешить Москве нарушить закон

Это нужно для большей чистоты выборов мэра, полагает Андрей Клишас
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Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас попросил генпрокурора Юрия Чайку поддержать внесение в региональные законы поправок, позволяющих общественным палатам назначать наблюдателей на региональных выборах. Эта практика показала свою эффективность на президентских выборах, а 23 марта в Госдуму были внесены аналогичные поправки к рамочному закону о гарантиях избирательных прав, напоминает их соавтор Клишас в своем письме (копия есть у «Ведомостей»). Но исходя из сроков рассмотрения законопроекта в Думе есть основания полагать, что эти поправки не будут приняты до старта осенней региональной кампании, а попытки регионов вводить эти новации своими законами вызывают недовольство у прокуратуры, сетует сенатор, приводя в пример Москву.

Поправки в избирательный кодекс столицы, содержащие в том числе и норму о наблюдателях от общественной палаты, Мосгордума приняла в первом чтении на прошлой неделе. И тогда же прокуратура Москвы указала на несоответствие этих положений федеральному законодательству. Клишас же полагает, что поправки вполне могут быть приняты, поскольку обеспечивают дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан, и в связи с этим просит Чайку поддержать эту позицию и направить соответствующие разъяснения в прокуратуры регионов.

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