Политика / Власть

Собянин пойдет в мэры Москвы самовыдвиженцем

Его личный рейтинг выше, чем у «Единой России» в Москве
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Мэр Москвы, член «Единой России» Сергей Собянин планирует пойти на свои вторые выборы в сентябре 2018 г. самовыдвиженцем, сообщили «Ведомостям» два человека, близкие к мэрии столицы, и собеседник, близкий к администрации президента. Два собеседника говорят, что личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве. Человек, близкий к администрации президента, напоминает, что в 2013 г. Собянин тоже шел на выборы мэра самовыдвиженцем, поэтому и в этот раз принято такое решение. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», – поясняет собеседник, близкий к мэрии.

Партия будет помогать Собянину, говорит руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин: «У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может. В зависимости от тех задач, которые будут стоять, партия будет принимать решение и оказывать всю необходимую помощь. Помощь мэру связана в первую очередь с прохождением муниципального фильтра, дальше будет зависеть от самой кампании – это помощь в сборе подписей, организации встреч».

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