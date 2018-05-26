Собянин объявил о планах участвовать в выборах мэра Москвы

Сергей Собянин объявил о планах баллотироваться на пост градоначальника в сентябре 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах баллотироваться на пост градоначальника в сентябре 2018 г. Об этом он сам заявил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин», передает «Интерфакс».

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - заявил Собянин. Он выразил надежду на поддержку москвичей. Московский градоначальник не уточнил, пойдет ли на выборы самовыдвиженцем или от партии «Единая Россия», в которой состоит.

Собянин отметил, что чувствует огромную ответственность за изменения, происходящие в городе. «Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро, за стройки, которые развернулись, и за то, чтобы школы были самыми лучшими не только в стране, но и в мире», - пояснил московский мэр.

«Ведомости» 21 мая писали, что мэр Москвы, член «Единой России» пойдет на свои вторые выборы самовыдвиженцем. Об этом «Ведомостям» рассказывали два человека, близкие к мэрии столицы, и собеседник, близкий к администрации президента. По словам источников, личный рейтинг Собянина сейчас выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве.

Человек, близкий к администрации президента, напоминал, что в 2013 г. Собянин также баллотировался на пост градоначальника в качестве самовыдвиженца. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», – объяснял источник «Ведомостей», близкий к мэрии.

Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 г. Тогда он по представлению на тот момент президента Дмитрия Медведева был утвержден в этой должности в Мосгордуме. В 2013 г. Собянина избрали московским градоначальником на выборах с 51,37% голосов избирателей. Сам политик в интервью «Ведомостям» осенью 2017 г. говорил, что готов снова баллотироваться в мэры. «У меня нет желания менять свою нынешнюю должность», - признавался мэр столицы.

Выборы мэра Москвы, предположительно, состоятся 9 сентября. Проект постановления о назначении их даты на это число внес на рассмотрение Мосгордумы ее председатель Алексей Шапошников. Предполагается, что документ рассмотрят на ближайшем заседании Мосгордумы в первоочередном порядке, отмечает агентство.

О желании участвовать в выборах мэра Москвы уже объявили бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, руководитель муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. КПРФ решила выдвинуть в мэры экс-депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.