Чему оппозицию учат выборы мэра Москвы

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Выборы мэра Москвы для оппозиции – это подготовка к выборам Мосгордумы в 2019 г. Евгений Разумный / Ведомости

Начало кампании по выборам мэра Москвы обострило противоречия внутри демократического лагеря. Илья Яшин и Дмитрий Гудков вовлекли сторонников в спор том, кто из них больше достоин представлять правый фланг на выборах мэра. В московском «Яблоке» команда «новых яблочников» одержала пиррову победу на праймериз, которые только усугубили конфликт в партии, и теперь для «Яблока» осенние выборы нового лидера становятся важнее выборов мэра Москвы. Уход «Парнаса» в сторону от этих конфликтов обернется для Яшина необходимостью собрать 36 000 подписей избирателей, прежде чем бороться с Гудковым за симпатии местных депутатов. Мотивация избирателя демократов следить за такими выборами явно снижается, но и Гудков, и Алексей Навальный уже пытаются увлечь сторонников будущим – новыми попытками создать альтернативные правые партии.

Похожий расклад перед президентскими выборами привел к тому, что в марте 2018 г. при почти вдвое большей явке три кандидата от правых сил в сумме получили в Москве даже меньше голосов, чем три демократические партии на выборах в Госдуму. Угроза такого же исхода выборов 9 сентября должна заставить лидеров оппозиции разобраться в том, каких ошибок нужно избежать при подготовке к более важным для них выборам – в Мосгордуму в 2019 г.