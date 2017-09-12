Муниципальный фильтр в Москве по-прежнему непроходим

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Результаты голосования за оппозицию настолько неоднородны, что не позволяют сделать вывод о городской повестке и мнении горожан в целом, возражает политолог Глеб Кузнецов Евгений Разумный / Ведомости

Кандидаты, поддержанные бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, по предварительным данным, получили 266 мест в муниципальных советах 62 районов Москвы, завоевав большинство в 17 из них. В Красносельском районе победила команда Ильи Яшина, в Зюзине – команда Константина Янкаускаса, а в Гагаринском районе все 12 мандатов взяло «Яблоко». Всего проект Гудкова поддержали 1046 человек, которые шли на выборы от «Яблока», «Парнаса», КПРФ и как самовыдвиженцы.

При этом команде Гудкова не удалось обеспечить ему прохождение муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в 2018 г., на которых он планирует стать единым кандидатом от демократов. В понедельник Гудков призвал сделать все возможное, чтобы либо отменить, либо изменить фильтр на городском уровне: «Учитывая, что мы сформировали вторую политическую силу в городе, легитимными выборы мэра не могут быть без нашего участия». Географическое значение фильтра задано конструкцией федерального закона и не может быть снижено городским законом, напоминает политолог Александр Пожалов: «Если оппозиции надо было получить своего депутата в 110 районах, то мэрии достаточно было выиграть «под ключ» 25–30 районов, чтобы лишить оппозицию маневра в возможности самостоятельно пройти фильтр».

По предварительным данным, от «Единой России» избраны 1150 депутатов, от «Яблока» – 178, КПРФ получила 46 мандатов, эсеры – 10, ЛДПР – 4, «Парнас» – 2, самовыдвиженцы – 107. В 55 районах все депутаты представляют партию власти, в восьми, наоборот, нет ни одного единоросса (см. карту). Мэр Москвы Сергей Собянин через соцсети поздравил всех с победой «вне зависимости от политических взглядов»: «Единороссы набрали более 75% мандатов, тем не менее политический ландшафт райсоветов стал более разнообразным».

Оппозиция не сможет преодолеть муниципальный фильтр, даже создав коалицию, отмечает политолог Михаил Виноградов. По его подсчетам, в 2017 г. оппозиция выиграла в полтора раза меньше мандатов, чем в 2012 г.: тогда выдвиженцы КПРФ получили 212 мест, «Справедливой России» – 128, ЛДПР и «Яблока» – по 25. Но разговоры о муниципальном фильтре для Москвы имеют смысл только как усиление переговорной позиции, считает эксперт: «Требуются реверансы в сторону оппозиции на уровне префектур или управ. Иначе это будет повторение ошибок 2012–2013 гг., когда из выборов президента и мэра не было сделано политических выводов». Протестные настроения сами по себе не рассосутся, предупреждает он.

По словам депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова, никаких упаднических настроений в партии нет – просто голоса перешли новым активистам вместо коммунистов, за которых многие голосовали в 2012 г. Янкаускас считает, что эти выборы изменят политический процесс в городе, ведь независимые депутаты будут использовать все свои совещательно-контрольные полномочия: «То, что люди пришли голосовать, несмотря на не самую интересную кампанию, означает, что накопилось большое раздражение по отношению к городским властям». «Голосование в Москве показало запрос на перемены, поскольку люди проголосовали за независимых ярких кандидатов, а не за системные партии. Это расплата «Справедливой России» и КПРФ за их имидж», – согласен политолог Александр Кынев.

Результаты голосования за оппозицию настолько неоднородны, что не позволяют сделать вывод о городской повестке и мнении горожан в целом, возражает политолог Глеб Кузнецов. На президентские выборы в Москве активность оппозиции тоже прямо не повлияет, добавляет Пожалов: «Люди проголосовали за кандидатов Гудкова, потому что появился новый протестный бренд, а кандидаты пришли к избирателям. На выборах президента будет другой риск: умеренные лоялисты могут решить, что результат предопределен и кандидата от власти изберут и так, поэтому неявку или протестное голосование они могут счесть для себя приемлемым». Но оппозиции мало нагнетать недовольство городской политикой, для протестного голосования москвичей нужно новое лицо, уверен эксперт: «Выборы с нынешними лидерами парламентских партий и «Яблока» активные москвичи скорее проигнорируют».