Как выборы мэра Москвы стали «выборами»

Осенние выборы мэра столицы не станут повторением увлекательного поединка действующего мэра с реальным соперником, как в 2013 г. Как и выборы президента в 2018 г., они станут референдумом о доверии Сергею Собянину. Однако отсутствие сильного соперника делает проблематичным достижение высокой, как на президентских выборах, явки – недостижимыми, вероятно, останутся не только путинские, но и лужковские показатели.

Список кандидатов в мэры столицы определился. Среди них нет представителей внесистемной оппозиции и либералов: соперниками Собянина стали представители парламентских партий и депутат Мосгордумы, основатель разорившейся компании «СУ-155» Михаил Балакин, которому отведена, надо думать, роль главного раздражителя. Лидерство Собянина сейчас выглядит очевидным: по данным майского опроса «Левада-центра», в ближайшее воскресенье за него были готовы проголосовать 34% опрошенных, не знали за кого – 27%, за оппозиционеров Илью Яшина и Дмитрия Гудкова – всего по 1%. Их возможное участие не создавало драматичной угрозы для Собянина. Тем не менее власть предпочла свести кампанию к схеме, которая при соблюдении формальностей не доставит хлопот градоначальнику. Вероятные возмутители спокойствия отсечены муниципальным фильтром (Гудков и Яшин отказались участвовать в выборах, не набрав нужного количества подписей муниципальных депутатов из-за доминирования единороссов в большинстве районов), Сергею Митрохину помешал конфликт в «Яблоке», а допущенные к выборам кандидаты способны лишь имитировать конкуренцию. Парламентские партии тесно связаны с правящей бюрократией негласными договоренностями, их критика Собянина вряд ли будет резкой, отмечает политолог Константин Калачев. При этом мэрия формально ни при чем: муниципальный фильтр придуман не ею. На фоне роста протестных настроений из-за грядущего повышения пенсионного возраста власть опасается участия в кампании активной оппозиции или политика-популиста, способного разыграть на выборах в Москве федеральную повестку.

Повторение сценария пятилетней давности с «новым Навальным» (в 2013 г. он получил 27% голосов, обеспечив четверть явки) исключено. Выборы станут референдумом о доверии и будут отчасти похожи на кампанию Владимира Путина, но за высокую явку предстоит побороться, считает Калачев. Правда, на фоне рекордно низкой явки (32%) выборов 2013 г. даже 50% будет успехом (впрочем, это означает, что против результатов 2013 г. явка должна вырасти практически в 2 раза). Заменить конкуренцию мэрия будет стремиться мобилизацией, но так, чтобы не вызвать раздражения – отсюда продление времени голосования до 22.00 и открытие множества участков для голосования дачников.

Собянин будет акцентировать внимание избирателей на достижениях последних пяти лет: строительстве метро, вводе МЦК, благоустройстве. В конце кампании москвичам, вероятно, предстоит увидеть массовое открытие детсадов, больниц и новых транспортных развязок в присутствии мэра. Градоначальник уже активно демонстрирует заботу об избирателях, зависимых от бюджета: во вторник мэрия сообщила, что договорилась о бесплатном проезде пенсионеров на подмосковных электричках.